Excuñada del fiscal general de la república pide a la corte resolver su caso con base en la verdad

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 13 (EL UNIVERSAL).- La tarde de este domingo, Laura Morán pidió a través de un video a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolver con base en la verdad su caso y el de su hija Alejandra Cuevas, quienes enfrentan un proceso legal por el presunto homicidio de Federico Gertz, hermano del fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.

El video fue difundido en Twitter por Alonso Castillo Cuevas, hijo de Alejandra Cuevas quien se encuentra presa, se nota a Morán cansada y dice "no estamos pidiendo una cosa mal, no estamos pidiendo una cosa injusta. Estamos pidiendo la verdad", sobre los amparos que interpusieron ante la SCJN para intentar su liberación.

En la grabación, Alonso Castillo Cuevas cuestiona a su "yaya" sobre su sentir y qué espera de la resolución que emitirá el lunes 14 de marzo el Pleno de la Corte Suprema; también le pregunta sobre qué es lo que le pide a los ministros y ministras de la Corte.

Laura Morán responde con cansancio y pausas prolongadas en una habitación de su casa, donde cumple prisión domiciliaria, y asegura que no le importa su caso y dice: "a mí mi caso ni me importa pues soy una vieja ruca. A mí lo que me importa es mi nena", en referencia a que Laura Cuevas logré el fallo favorable de la Corte y salga de prisión.

"Mañana en este edificio, el Máximo Tribunal del país, 11 ministras y ministros de la @SCJN deliberarán la libertad de dos mujeres INOCENTES", señala en otro mensaje Alonso Castillo Cuevas, quien además pidió a los ministros "cesen la atrocidad jurídica perpetrada por el fiscal Gertz".

Este lunes 14 de marzo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) va a deliberar sobre el caso de Alejandra Cuevas y Laura Morán y emitirá una sentencia en el caso que se involucra al fiscal Alejandro Gertz Manero por ser la parte denunciante y por señalamientos de usar sus influencias como titular de la FGR ante el máximo tribunal del país.

El pleno de la Suprema Corte determinará si Gertz Manero ha ejercido recursos públicos para litigar un caso del orden familiar, en el caso del homicidio de Federico Gertz Manero, por omisión de cuidados, por las que las amparadas son señaladas.

Cabe destacar que desde octubre de 2020, Alejandra Cuevas quien es hija de Laura Morán quien fue pareja del hermano del fiscal general, está presa por la imputación del delito de homicidio culposo por omisión de cuidados.