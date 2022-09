Exdiputado va a pelea del "Canelo" y ahora está en la cárcel

A-AA+

SALTILLO, Coah., septiembre 20 (EL UNIVERSAO).- Porque portaba su brazalete electrónico y se fue a Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, a ver la pelea de Saúl "El Canelo" Álvarez contra GGG (Gennady Golovkin), y violó una orden de restricción, el empresario y exdiputado local del PRI, José Ricardo Saldívar Vaquera, fue a dar al penal.

El procesado por violencia familiar en contra de su ex esposa Martha Alicia "N", por haberla golpeado en diciembre del 2021, es de la ciudad de Monclova, en la zona Centro de Coahuila, ahora está prisionero en Saltillo.

José Ricardo presumió su viaje en redes sociales, con cinco amigos y se delató solito.

El procesado tenía prohibido salir de los municipios de Frontera, Monclova, San Buenaventura y Castaños, los cuatro ayuntamientos que abarcan el Distrito Judicial donde será juzgado.

Por eso el Agente del Ministerio Público (MP) y la abogada de su ex esposa, Adelaida Gallegos, lo notificaron a la Unidad de Medidas Cautelares que, al comprobar lo del viaje, ordenó su aprehensión inmediata.

El exlegislador infringió la medida cautelar y creyó que gozaría de impunidad al violar la ley, pero el gusto le duró unas pocas horas.

Durante la audiencia de Revisión de Medidas Cautelares, realizada a solicitud de la defensa de su exmujer, se comprobó la violación por lo cual el juez ordenó quitarle el localizador electrónico y aplicarle la prisión preventiva justificada.

---Portaba brazalete y aún así se fue a Las Vegas

En una de las fotografías el empresario posó junto a sus amigos en una de las estatuas del hotel-casino de lujo donde, seguramente se hospedó.

Saldívar Vaquera portaba el brazalete y se fue con él a "Las Vegas", lo que fue detectado por el sistema virtual de monitoreo.

La ex esposa Martha "N" lo denunció por violencia familiar, que se sigue en la Causa penal 392/2021.

El MP solicitó la revisión de medidas cautelares para impedir que el sujeto pueda tratar de escapar.