Exhibe Presidencia derroche del Foro Científico y Tecnológico

Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, dijo hoy en una serie de tuits que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. demandó al Gobierno de México cuando se le puso freno al gasto y no al revés. Y explicó que esa entidad privada perdió en la última instancia: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En su cuenta de Twitter, también aseguró que el Foro Consultivo gastó apenas 100 millones en proyectos de ciencia y tecnología, y que 471 millones de pesos se le fueron en tintorería, comidas, viajes y salarios desde que fue fundado, en 2002.

Pero el diciembre de 2018, cuando asumió el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Gobierno federal cambió las reglas de financiamiento. Entonces "el Foro presionó para recibir 33 millones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología habiendo ejercido ya 16 millones de pesos adjudicados desde la administración de Enrique Peña Nieto".

Por ello, Ramírez Cuevas aclaró que las acciones que emprenda la Fiscalía General de la República (FGR) "no son responsabilidad ni atribución" del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), ya que su titular, María Elena Álvarez-Buylla, "no tiene causa legal en contra".

"El @GobiernoMX no persigue a científicos ni a nadie pero no será cómplice de actos que dañen el patrimonio del pueblo mexicano", subrayó. Algo muy similar dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana sobre el tema, cuando insistió en que será un Juez el que determine si son o no culpables los científicos, sin embargo, dejó en claro que su Gobierno no inventa delitos, pero que tampoco solapa la impunidad.

De acuerdo con el vocero del mandatario, el Conacyt inició mesas de diálogo con el Foro Consultivo a fin de invitarlo a participar en las convocatorias y en los proyectos de investigación para apoyar su trabajo, una propuesta a la que "el Foro se negó". Posteriormente, éste "comenzó una estrategia política y jurídica, y se amparó ante un Juez".

"El proceso jurídico se prolongó en tribunales hasta llegar la @SCJN y ésta falló en contra del Foro en julio de 2021 y concluyó: ´No es posible que una entidad privada se articule funciones públicas por iniciativa propia y sin la intervención del poder público´ (ejecutoria 76/21)", detalló en uno de los tuits. Por último, explicó que fue a partir del fallo de la SCJN que los miembros del Foro Consultivo demandaron al Conacyt y a Álvarez-Buylla. "Durante el proceso judicial, se evidenciaron posibles actos que pudiesen implicar daño patrimonial a la Nación y la FGR inició investigaciones al respecto", concluyó el encargado de Comunicación Social en la Presidencia de la República.

Y justo esas investigaciones a las que se refiere son las que mantiene la FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, contra 31 científicos, académicos y personal administrativo del organismo público por su presunta participación en los delitos de "delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilegal de atribuciones y facultades".

La solicitud obedecería a una denuncia presentada presuntamente por la directora del Conacyt por posibles desvíos. Apenas la semana pasada, María Elena Álvarez-Buylla envió dos informes a López Obrador, en los que relató que los 31 funcionarios están siendo acusadas de haber gastado presuntamente 561 millones de pesos (27.9 millones de dólares) de dinero público de manera injustificada.

"Entre los gastos de operación había facturas de chóferes, celulares (teléfonos móviles), servicios de bocadillos, salarios e impuestos de alrededor de 40 personas, comidas en restaurantes de lujo y viajes al extranjero", según se indicó en el documento de Álvarez-Buylla.

El Jefe del Ejecutivo federal se ha pronunciando sobre el caso cuando ha sido cuestionado al respecto en distintas conferencias de prensa. Hoy, por ejemplo, afirmó que los 31 investigadores acusados presuntamente de delincuencia organizada no deben temer ni preocuparse porque el Gobierno de la Cuarta Transformación no está en contra de ellos, sino de la corrupción y riqueza mal habida.

Desde Palacio Nacional, mencionó que el principal problema que existe en México es la corrupción, la cual se tiene que erradicar durante su sexenio para garantizar el derecho al desarrollo pleno de la sociedad.

"Ahora ´los perseguidos´ del Conacyt, que ya lo hemos dicho también y lo repito, un investigador del Conacyt no debe de preocuparse, no tiene nada que temer. No estamos en contra de los investigadores, estamos en contra de la corrupción. No estamos en contra de los empresarios, estamos en contra de la riqueza mal habida. Estamos en contra de la corrupción porque es lo que más ha dañado a México", expuso López Obrador.

"Lo que siempre he dicho y ahora voy a repetirlo, si me preguntan ´¿cuál es el principal problema de México?, ¿qué es lo que tenemos que erradicar?, ¿qué es lo que tenemos que desterrar de México? Dígalo en lo que tarda parado en un sólo pie´: la corrupción".

También recordó que le habían comentado que en el Foro Consultivo en cuestión había una partida de 500 millones de pesos, de los cuales solamente se ocuparon 100 para el pago de salarios y los 400 restantes se utilizaron para viajes, comidas y hoteles de la burocracia que se creó, incluso adquirieron una casa en Coyoacán.

EXPRESIDENTES DE LA AMC EXPRESAN SU PREOCUPACIÓN

Mientras que este mismo día, 10 expresidentes de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) mostraron su preocupación por "la persecución de la que están siendo objeto integrantes del Foro Científico y Tecnológico A.C. y algunos exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología".

"Entre ellos se encuentran varios investigadores, todos ellos de intachable reputación y reconocidos nacional e internacionalmente por sus aportaciones a la ciencia. No existen antecedentes de un acto tan desmesurado y hostil por parte de las autoridades federales, en contra de científicos y académicos", dijeron.

Por dicho motivo, manifestaron un completo repudio a tales acciones. "La orden de aprehensión solicitada por la FGR no guarda proporción por los supuestos ilícitos que se pretende identificar", agregaron en un posicionamiento compartido en redes sociales.

Además, los expresidentes de la AMC consideraron "alarmante que las supuestas irregularidades se asocien a delitos tan graves como son la delincuencia organizada y el uso de recursos de procedencia ilícita", hecho por el que se sumaron "a las decenas de miles de voces que solicitan a las autoridades el desistimiento de las acusaciones penales".

¿QUÉ ES EL FORO CONSULTIVO?

El Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) es un órgano autónomo de consulta permanente del Poder Ejecutivo Federal, del Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación y de la Junta de Gobierno del Conacyt y que además colabora con el Congreso en la elaboración de leyes.

Está integrado por una Mesa Directiva, conformada por 20 representantes de la academia y del sector empresarial, aunque los recursos con los que opera, según lo establece la Ley, son otorgados por el Gobierno federal.

– Con información de Obed Rosas y de EFE