Exhibe Sheinbaum a jueza por enviar notificación vía QR, pero no abre

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que fueron notificados sobre el amparo emitido por la jueza Nancy Juárez para eliminar el decreto de la reforma del Poder Judicial del DOF por medio de un QR, pero este fue dado de baja.

"Llega una notificación a la Consejería Jurídica, esa notificación de este juzgado de la jueza (Nancy Juárez). Viene un texto y después dice, véase la notificación en este QR... y no manda ningún lado, el QR ha sido eliminado", detalló.

Por lo anterior, la Consejería Jurídica, a cargo de Ernestina Godoy, pidió al notario 176 que certificara que en efecto el QR no lleva a ningún lado, por lo que hasta el momento no han sido notificados.

"¿Sí se entiende? O sea, tanto que han estado diciendo con la notificación. La notificación viene en un QR. Entonces, la Consejera Jurídica dice, pues a ver, ¿Qué dice el QR? Pica un teléfono y no lleva a ningún lado. O sea, no hay notificación".

Agregó: "Entonces, llama a un notario y dice, por favor, certifica que no hemos sido notificados porque la notificación no dice nada. Aquí está el texto del notario, que se puede hacer público. Está notariado que la notificación de la jueza, o sea, del Poder Judicial... A ver, que Harvard nos diga qué opina de que el QR no se abrió. Estoy relatando los hechos para ser como abogados".

"Se busca fortalecer Ley de Amparo"

Tras presentarse por parte de Morena la iniciativa de "supremacia constitucional" para que las controversias, acciones de inconstitucionalidad y amparos que busquen impugnar las adiciones o reformas a la Carta Magna no procedan, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que se busca fortalecer la Ley de Amparo, y aclaró que es una propuesta de los legisladores morenistas.

"Entiendo que primero se presentó una propuesta de varios artículos y después la propuesta es que esto que leímos aquí del artículo 61, inciso 1, ( de la Ley de Amparo) quede en la Constitución para fortalecer que en efecto es improcedente el juicio de amparo en el caso de reformas constitucionales", indicó.

En La mañanera del Pueblo, la mandataria federal explicó que es una propuesta de los senadores y diputados de Morena, "es pasar lo que está en la ley a la Constitución".

"Es una iniciativa de diputados y senadores", aclaró Sheinbaum.

A pregunta expresa si esto no deja desprotegida a la población, Sheinbaum mencionó que la iniciativa ya se encuentra en la Ley de Amparo, "y la idea de ellos es pasarlo a la Constitución".

"Pues es lo que ya está en la ley, pasarlo a la Constitución es digamos fortalecer la Ley de Amparo en el caso de su improcedencia en la Constitución".

Agregó: "Entiendo que esa parte la quitaron, que nada más queda esta parte del artículo 61, inciso 1, que pase a la Constitución. Las otras entiendo que ayer mismo la retiraron. Es lo que me informa la Consejería Jurídica".