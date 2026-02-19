logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CELEBRAN FELICES!

Fotogalería

¡CELEBRAN FELICES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Exhiben a diputado de Morena en el Super Bowl LX

El video fue retomado por otros medios

Por El Universal

Febrero 19, 2026 11:47 a.m.
A
Exhiben a diputado de Morena en el Super Bowl LX

Un video difundido en redes sociales y citado por Grupo Fórmula colocó en el centro de la polémica al diputado del Estado de México Francisco Vázquez, luego de que fuera exhibido durante el reciente Super Bowl LX, celebrado en San Francisco.
Las imágenes, de apenas unos segundos de duración, muestran al legislador originario de Texcoco acompañado de su esposa y sus dos hijos, disfrutando del espectáculo deportivo. El material habría sido compartido por su propia hija, lo que rápidamente generó reacciones y comentarios en plataformas digitales.
Ciro Gómez Leyva, desde su noticiero en esa emisora, cuestionó si con su sueldo es posible pagarse ese tipo de viajes, pues los boletos para ese evento deportivo son caros, y en el lugar en el que aparece la familia, más.

" data-width="500" data-show-text="false">

El video fue retomado por otros medios, como Reforma, La Razón y el periodista Osvaldo Muller:
La grabación comenzó a circular ampliamente, provocando cuestionamientos y debate entre usuarios, quienes criticaron su presencia en el evento internacional. Hasta el momento, el diputado no ha emitido declaraciones públicas respecto al tema.

LEA TAMBIÉN

Seahawks celebran desfile de victoria del Super Bowl en Seattle

Jugadores y directivos resaltaron el trabajo en equipo y liderazgo durante la celebración en Lumen Field.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Exhiben a diputado de Morena en el Super Bowl LX
Exhiben a diputado de Morena en el Super Bowl LX

Exhiben a diputado de Morena en el Super Bowl LX

SLP

El Universal

El video fue retomado por otros medios

Asegura la Marina semisumergible con 4 toneladas de cocaína
Asegura la Marina semisumergible con 4 toneladas de cocaína

Asegura la Marina semisumergible con 4 toneladas de cocaína

SLP

El Universal

En las acciones cerca de Manzanillo también fueron detenidas 3 personas

Alstom fabricará 47 trenes de pasajeros para rutas en México
Alstom fabricará 47 trenes de pasajeros para rutas en México

Alstom fabricará 47 trenes de pasajeros para rutas en México

SLP

El Universal

Los vagones diésel-eléctricos tendrán capacidad para hasta 632 viajeros y velocidad máxima de 200 km/h

Reordenamiento de pluris y menos dinero a partidos, propone CSP
Reordenamiento de pluris y menos dinero a partidos, propone CSP

Reordenamiento de "pluris" y menos dinero a partidos, propone CSP

SLP

El Universal

El documento incluye también ajustes al presupuesto del INE en años sin comicios