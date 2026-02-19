Exhiben a diputado de Morena en el Super Bowl LX

Un video difundido en redes sociales y citado por Grupo Fórmula colocó en el centro de la polémica al diputado del Estado de México Francisco Vázquez, luego de que fuera exhibido durante el reciente Super Bowl LX, celebrado en San Francisco.

Las imágenes, de apenas unos segundos de duración, muestran al legislador originario de Texcoco acompañado de su esposa y sus dos hijos, disfrutando del espectáculo deportivo. El material habría sido compartido por su propia hija, lo que rápidamente generó reacciones y comentarios en plataformas digitales.

Ciro Gómez Leyva, desde su noticiero en esa emisora, cuestionó si con su sueldo es posible pagarse ese tipo de viajes, pues los boletos para ese evento deportivo son caros, y en el lugar en el que aparece la familia, más.

El video fue retomado por otros medios, como Reforma, La Razón y el periodista Osvaldo Muller:La grabación comenzó a circular ampliamente, provocando cuestionamientos y debate entre usuarios, quienes criticaron su presencia en el evento internacional. Hasta el momento, el diputado no ha emitido declaraciones públicas respecto al tema.