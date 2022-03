Exhiben a docente por decir que las feministas "están bien pinches locas"

#MachosBUAP | Dr. Alberto Carrillo, de @ARPA_BUAP @BUAPoficial, EN CLASE, 7 de marzo de 2022.



«Las feministas están bien pinches putas locas [...] No me extrañaría que estas pinches locas agredieran a un tipo que pase por ahí, se las madree y se arme un pedote».



Vía @3_den2 pic.twitter.com/WNlxeOL3ye — Pepe Flores (@padaguan) March 10, 2022

Un profesor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) fue exhibido en redes sociales ofendiendo a mujeres y a movimientos feministas.

Con mensajes de chat e incluso un audio, el maestro Alberto Carrillo Canan fue acusado de misógino, homófobo, racista y xenófobo.

"Las feministas están bien pinches putas locas, como son histéricas así, loquísimas, el gobierno está denunciando que van a llevar sopletes, tubos", se escucha en un audio la presunta voz del profesor.

En la denuncia expuesta por el presidente de Wikimedia capítulo México, José Flores, el maestro dice que ahora todos tienen que aguantar "las pendejadas de las mujeres".

"No me extrañaría que estas pinches locas agredieran a algún tipo que pase por ahí y que el tipo se las regrese, que se las madreé y se arme un pedote. Ahorita todo el mundo está tenso, y yo entiendo que también los hombres no tenemos porqué aguantar las pendejadas de las mujeres, de esas pinches locas, porque están locas realmente, son unas pinches histéricas".

En la queja también se acompañaron imágenes de mensajes de watshap donde el profesor emite comentarios insultantes hacia las mujeres.

Ante la denuncia pública, docenas de estudiantes y ex alumnos hicieron llegar al directivo quejas en contra del profesor y acusaron a la casa de estudios de protegerlo.