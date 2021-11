Exhiben estafas en el Zoológico de Chapultepec

El youtuber conocido como Caballero Guus alertó a los ciudadanos sobre el tipo de estafa que ocurre en la entrada del Zoológico de Chapultepec en la Ciudad de México.

El joven relató cómo operan los estafadores una vez que los visitantes llegan a las instalaciones del parque.

Las estafas en el Bosque de Chapultepec han sido recurrentes y los estafadores constantemente encuentran nuevas formas de operar. Por estos motivos, Caballero Guus exhorta a los visitantes a estar alerta.

¿Cómo es la estafa en el Zoológico de Chapultepec?

Caballero Guus describe que la estafa se da justo en la entrada del Zoológico de Chapultepec, donde se encuentra un hombre con megáfono anunciando que está prohibido ingresar con pertenencias y ofreciendo un servicio de paquetería.

Los estafadores ofrecen un servicio de "paquetería", el cual consiste en carpas improvisadas que se encuentran montadas a la entrada del Zoológico, ahí los visitantes tienen que dejar encargadas sus pertenencias por un costo de 50 a 100 pesos.

La trampa se encuentra en que los estafadores nunca aclaran los motivos por los cuales no se puede acceder con pertenencias, simplemente se instalan en la entrada y advierten que no hay paso. Esto supondría la primera infracción, dado que en la mayoría de los casos no está prohibido entrar con cosas.

Esto supone un problema, pues si los visitantes no conocen las normas del Zoológico, es muy probable que sea víctimas de engaño. Además de que los estafadores se instalan en la entrada, entonces se asumen como trabajadores del lugar.

Medidas preventivas para evitar la estafa en Chapultepec

El youtuber Caballero Guus recomendó no fiarse de estos servicios improvisados que no cuentan con la supervisión de las autoridades correspondientes. Además, el parque cuenta con servicio de paquetería al que puedes recurrir si lo necesitas.

El servicio de paquetería del Zoológico es gratuito y en algunos casos tiene un costo de 10 pesos. Además al dejar tus cosas ahí y aportar con el costo simbólico, estarás contribuyendo al mantenimiento de los animales que se encuentran en las instalaciones.

El youtuber también destacó la importancia de conocer las reglas del Zoológico para evitar caer en la trampa de la paquetería improvisada. Mantén tus pertenencias y dinero seguros en los sitios correspondientes, en caso de que tengas alguna pregunta, no dudes en acudir con las autoridades del parque.

Nadie está exento de sufrir una estafa, sobre todo en Chapultepec que es un parque tan concurrido. Sin embargo, existen formas de prevenir estos ataques, mantente alerta y no dejes de advertir a otros ciudadanos para que lo tengan presente.