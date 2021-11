Exhortan a Delfina Gómez a renunciar si busca candidatura

La senadora del PAN, Guadalupe Saldaña, exhortó a la secretaria de Educación, Delfina Gómez a renunciar al cargo si en sus planes está buscar la candidatura de Morena al gobierno del estado de México, ya que el cargo que ostenta requiere de tiempo completo para atender los rezagos y la tragedia que se vive en el sector.

"Que se corrija el rumbo. Si su atención secretaria es buscar una candidatura a futuro, que se deje esta responsabilidad porque esta ocupa tiempo completo y energía. Porque en educación están reprobados", dijo en el marco de la comparecencia de la funcionaria ante comisiones del Senado.

En el marco de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, dijo que el actual gobierno federal "está reprobado" en matera educativa. "Ahí están las cifras que no me dejan mentir. Urge frenar esta tragedia en el sector educativo. Cómo y cuándo se va atender esta tragedia", cuestionó.

Insistió que en materia educativa el país vive una tragedia silenciosa y de no corregir será muy grave lo que se avecine, ya que no existe una estrategia integral, porque en los hechos la 4T a los maestros sólo les da aplausos y frases bonitas a los maestros, pero en los hechos no hay nada, sólo recortes en el sector educativo.

Expuso que para el ciclo 2021, de acuerdo al Inegi, 5.2 millones en 2021 estudiantes abandonaron la escuela, no se tuvo un plan de mantenimiento de planteles después de la pandemia, incluso las vandalizadas y lo único que se les dio a los colegios fue una caja de cloro y gel que les duró 3 días.

"Sólo la mitad de los alumnos han regresado a clases presenciales", dijo Guadalupe Saldaña quien dijo que eso se debe a la falta de materiales educativos, la falta de vacunación completa a maestros y alumnos, no se renovaron contratos con las televisoras para el programa Escuela en Casa y no existe ningún programa de conectividad gratuita.