Exhortan a la SEP a que informe sobre protocolos sanitarios para regreso a clases

La bancada del PRI en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión presentó un punto de acuerdo donde se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar sobre las acciones y protocolos implementados para que el personal docente reciba a las y los alumnos de manera presencial y se eviten contagios al interior de las aulas.

En el punto de acuerdo turnado a comisiones para su análisis se solicita también a la SEP que informe sobre el mecanismo utilizado para seleccionar los planteles que regresaron a clases presenciales.

Los legisladores solicitan que la Comisión Permanente del H.Congreso de la Unión exhorte a las autoridades de educación federales y locales de todo el país para que, en el ámbito de sus competencias doten de los insumos necesarios a las escuelas que regresaron a clases presenciales el 7 de junio, para la seguridad y protección de personal auxiliar, docentes, alumnas y alumnos.

Al respecto argumentaron que desde el pasado 31 de mayo, 45 mil docentes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), afirmaron que no regresarían a clases presenciales ya que en la Ciudad de México no se cuenta con las condiciones sanitarias, ni la infraestructura adecuada para tal efecto, toda vez que según datos proporcionados por la propia CNTE, de una encuesta realizada en 1,240 escuelas de educación básica y especial, se encontró que el 97% del personal encuestado estima que no existen las condiciones mínimas de seguridad para el regreso ordenado a clases.

"Afirmación que parece adecuada dadas las experiencias previas en la materia, provenientes de Campeche, que fue la primera entidad en regresar a clases presenciales el 19 de abril fungiendo como la entidad piloto, tras semanas de estar su semáforo epidemiológico en verde, sin embargo, para el 24 de mayo se decidió suspender nuevamente las clases ante el aumento generalizado de casos de contagio".

Otro caso similar es el de Nayarit donde se tenía programado el regreso a clases presenciales el 24 de mayo, sin embargo, el semáforo epidemiológico pasó de verde a amarillo y se decidió suspender el regreso a las aulas.

Por su parte, en el estado de Chiapas, sus docentes demandaron a las autoridades apoyo para la limpieza de los planteles a los que durante toda la cuarentena no se les dio mantenimiento y que además, durante algunos años han padecido de limitaciones importantes en términos de infraestructura, lo que se agrava ante los saqueos que diversos planteles sufrieron durante el confinamiento.

Reclamos que parecen ser homogéneos en diversos puntos del país, en donde las y los padres de familia exigen a las autoridades un plan certero del regreso a clases presenciales, para evitar que cada entidad regrese a las aulas de forma heterogénea y bajo distintos parámetros de control.