Exige PAN presupuesto 2021 sin ligereza

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados demandó un Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021 sin improvisaciones y que permita al país comenzar su recuperación económica ante la crisis económica generada por la epidemia de Covid-19.

Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del blanquiazul en el Palacio Legislativo de San Lázaro, subrayó que además en el presupuesto para el próximo año se debe actuar con transparencia eliminando asignaciones directas, honrar el federalismo con justicia y equidad, y terminar con el gasto en caprichos o programas electoreros.

Dijo que el presupuesto debe prever la atención a la salud de los mexicanos, el desempleo y combate a la pobreza, la inseguridad pública y violencia, y la gobernanza y la lucha contra la corrupción.

A unos días de iniciar la discusión del PEF 2021 en la Cámara de Diputados, el cual deberá estar aprobado a más tardar el próximo 15 de noviembre, Romero Hicks explicó que si bien se tienen que asegurar los fondos para comprar la vacuna contra el coronavirus, no hay que olvidar que el país, de manera obligada, tiene que invertir en tratamiento para todos los tipos de cáncer, el VIH-sida y las enfermedades crónicas.

Así como mejorar y ampliar la infraestructura, equipamiento del personal y fortalecer el sistema nacional de salud, agregó.

"El gobierno federal no puede seguir improvisando soluciones, como quedó demostrado en este año con la aplicación tardía de los esquemas de vacunación y el peregrinaje de los niños con cáncer y otros enfermos que no recibieron oportunamente la atención a la que tienen derecho", recalcó en un comunicado.

Puso énfasis en que se debe crear un ingreso básico universal para emergencias (IBU, así lo presentó) a fin de que la población afectada por la crisis sanitaria y económica que vive el país por la pandemia de Covid-19 pueda solventar los gastos y las pérdidas.

Indicó que se deben asignar mayores recursos para cubrir los derechos de la educación inicial y superior, y para el desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, además de cubrir el programa Internet para Todos en zonas públicas y comunidades marginadas.

Romero Hicks consideró que el gobierno tiene que dirigir recursos del PEF 2021 a programas que fomenten las actividades primarias.