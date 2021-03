Exigen 14 gobernadores al Senado rechazar propuesta de reforma eléctrica de AMLO

Gobernadores de 14 estados, es decir, casi medio país, se unieron para exigir al Senado que no apruebe la reforma eléctrica, que emana de la iniciativa preferente del presidente, Andrés Manuel López Obrador por las afectaciones que provocaría.

En un mensaje a través de su cuenta en la red social de Twitter, los nueve gobernadores panistas de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) exhortaron al Senado a rechazar la reforma eléctrica.

Y demandaron el impulso a las energías verdes, respeto a la inversión privada, a tracción de nuevos proyectos, porque los monopolios no benefician al país.

Los panistas, se unieron a los gobernadores de la Alianza Federalista, quienes el viernes pasado hicieron el mismo llamado a la Cámara Alta.

Los 10 gobernadores integrantes de la Alianza Federalista pidieron al Senado de la República hacer a un lado posiciones partidistas y rechazar la minuta de la iniciativa preferente del presidente, Andrés Manuel López Obrador, conocida como contrarreforma eléctrica, pues no fortalecerá a la CFE, no bajarán las tarifas, y perjudicará gravemente al medioambiente.

En un posicionamiento desde Monterrey, Nuevo León, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, aseguró que en la Alianza Federalista rechazan este proyecto de ley, que ya se aprobó en la Cámara de Diputados, pues consideran que afectará el bienestar de los hogares, la competitividad de las empresas y la economía del país.

Pronosticaron que de convertirse en ley, México se alejará del objetivo de alcanzar la soberanía energética, se incumplirán compromisos internacionales ya contraídos, lo que nos resultará muy costoso. "Será una Ley a todas luces contraria al interés nacional".

De manera paralela, exhortaron al gobierno de la República, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, a que escuche los argumentos de tantas voces expertas, las advertencias de las empresas del país, grandes, pequeñas y micros, y las preocupaciones de los usuarios en general, quienes sienten amenazado su bienestar por esta iniciativa y a que reivindique la política energética del país que nos lleve a la autosuficiencia energética y nos asegure un mejor futuro para las y los mexicanos.

"Y que esta política pase necesariamente por el desarrollo de nuestros recursos de gas no convencionales, de nuestro potencial eólico, solar, geotérmico e hídrico, y la promoción de empresas públicas eficientes y competitivas", expresó Miguel Ángel Riquelme.

--Senado la avala en comisiones

Este lunes, Morena y PT hicieron valer su mayoría para aprobar en términos generales, sin análisis en Parlamento Abierto, y en los términos en que envió la minuta la Cámara de Diputados, la iniciativa preferente que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la industria eléctrica. Se pasará al Pleno del Senado para discutirse el jueves en sesión presencial.

En una discusión de las comisiones unidas de Estudios Legislativos, Segunda, Medio Ambiente y Energía, que se extendió por casi 5 horas, la mayoría lópezobradorista primero atajó a la oposición al impedir por mayoría de votos que se llevara a cabo el ejercicio de Parlamento Abierto en la comisión de Medio Ambiente a pesar de que, según los senadores del PAN y del PVEM, había comprometido el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.