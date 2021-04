Exigen a AMLO que garantice elecciones equitativas y sin fraude

Adriana Díaz Contreras, secretaria general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador y a Morena a que se comprometan públicamente a garantizar una competencia electoral equitativa, limpia y sin fraude.

La secretaria general del PRD resaltó que todos los partidos y gobiernos declaran que las elecciones deben ser democráticas, pero no todos actúan con honestidad para garantizar elecciones equitativas y justas.

Pues dijo que ha sido el presidente y su partido, quienes han declarado que el Instituto Nacional Electoral (INE) es su principal enemigo y en su actual protesta, cerraron los accesos a sus instalaciones.

A esta andanada, se ha sumado el presidente de TVAzteca, principal beneficiario del gobierno actual, al proponer que "el INE debe desaparecer" y Félix Salgado Macedonio, quien afirmó que "el INE caerá".

Díaz Contreras subrayó que el INE y el TEPJF son las principales instituciones capaces de vigilar y sancionar al actual grupo gobernante en caso de usar recursos públicos para cometer fraude electoral. Razón por la que Morena ha buscado debilitarlos y minimizar su capacidad para garantizar elecciones equitativas y limpias, aplicando la constitución y las leyes electorales.

Además, la líder del perredista considera que en la mentalidad del Presidente bulle la idea del fraude "patriótico" con la finalidad de mantenerse en el poder; señala que esto implica que López Obrador hará todo lo que esté en sus manos para influir en las elecciones.

Por ello, pidió que se comprometan, primero, a llamar a los 22 mil Servidores de la Nación a no realizar campaña electoral en favor de Morena; segundo, ordenar públicamente a todos los funcionarios públicos que operan sus programas sociales, a que no presionen a los 22 millones de beneficiarios ni los obliguen a votar por Morena y sus aliados y tercero llamar a todos sus militantes a que se abstengan de presionar al INE y que todas sus inconformidades las tramiten por las vías legales ante el TEPJF.

Para finalizar, Díaz Contreras consideró que "nadie debe dudar que el principal responsable de la equidad electoral es el actual grupo gobernante, y que la única forma de demostrar ante la sociedad que no optará por el fraude "patriótico" es respetando la ley, la autonomía del INE y amarrándole las manos a sus operadores políticos desplegados en todas las secciones electorales acudiendo a los hogares para acosar diariamente a los ciudadanos.