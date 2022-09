Exigen a Marko Cortés romper ya con el PRI y virar hacia MC

A-AA+

Después de que se aprobara en la Cámara de Diputados la reforma para ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028, líderes panistas exigieron a su presidente Marko Cortés que ante la traición de Alejandro Moreno, dirigente del PRI, rompa ya la alianza con el tricolor y busque establecerla con Movimiento Ciudadano ante las elecciones en el Estado de México, Coahuila y la presidencial de 2024.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el gobernador saliente de Aguascalientes, el panista Martín Orozco, acusó que Alito "chamaqueó a Marko Cortés y traicionó al PAN", por lo que, afirmó, Va por México ya no tiene ningún sentido. Pidió volver a los orígenes del partido.

Para los expresidentes nacionales del PAN Damián Zepeda y Gustavo Madero, la traición de Moreno es la oportunidad para explorar una coalición con MC, al señalar que existe mayor identidad ideológica y son partidos complementarios que pueden ser un contrapeso.

Al respecto, el coordinador de MC en el Senado, Clemente Castañeda, dijo que no buscan alianzas electorales si antes no hay un proyecto de país. Por su parte, el diputado Jorge Álvarez Máynez sostuvo que están abiertos al diálogo y en la disposición de construir.