Exigen a UIF y a la FGR claridad en investigaciones de Naasón Joaquín

La diputada federal panista, Adriana Dávila Fernández, denunció que mientras en Estados Unidos el líder de esa organización, Naasón Joaquín García, está detenido y su juicio está próximo, en nuestro país no hay información sobre las investigaciones que realizan las autoridades.

"Lamentablemente en México no tenemos información de que vaya a haber un juicio en contra del Naasón Joaquín ni en contra de sus cómplices en el delito de trata de personas en contra de mujeres, niñas y niños", indicó.

En conferencia de prensa en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la legisladora tlaxcalteca hizo un llamado a la UIF para que informe sobre las cuentas que fueron descongeladas a La Luz del Mundo el año pasado, porque se trata de recursos que esa organización obtuvo de manera ilícita a través del engaño a sus fieles.

Señaló que es muy común que la Unidad de Inteligencia Financiera filtre a los medios de comunicación que se investiga o se congelan las cuentas de los adversarios políticos del actual régimen; sin embargo, nada se sabe respecto al dinero de personas que están sujetas a juicio en Estados Unidos como es el caso del líder de La Luz del Mundo.

Dávila Fernández denunció que la Iglesia de La Luz de Mundo está acrecentando su poder político, porque ahora tiene candidatos en todos los partidos políticos a diversos puestos de elección popular.

En esta conferencia, el esposo de Sochil Martin --primera víctima en denunciar a Naasón--, Sarim Guzmán, dijo que es preocupante que el poder político de algunos miembros de La Luz del Mundo impida la justicia para las víctimas, porque están impulsando candidaturas de líderes de esa institución que acrecentarán su poder político, mismo que puede influir en el acceso a la justicia.

Destacó que es peligroso para nuestro país si estos personajes ocupan espacios legislativos en la Cámara de Diputados federal y en los Congresos locales, pues con esa investidura podrían continuar actuando con impunidad, amedrentando e intimidado a las víctimas.

"Como saben, las denuncias se han presentado tanto en Estados Unidos como en México, en EU avanzamos y el juicio iniciará ya el 27 de septiembre, esperamos y confiamos en que las autoridades en México acelerarán el proceso de investigación contra quienes aún continúan prófugos y son buscados también por EU y son mexicanos.

"Sin embargo, queremos advertir que nos preocupa que el poder político de algunos miembros destacados de la Luz del Mundo por un lado impida la justicia para las víctimas y por otro lado se estén impulsando candidaturas en algunos lugares de este país de líderes de esta institución que acrecienten este poder político que influyan o pretendan intervenir como ya lo hicieron en el caso de buscar justicia a mi esposa y otros ex miembros de la Luz del Mundo", consideró Sarim Guzmán.