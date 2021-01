Exigen diputados del PRD que pasantes, internos y residentes también sean vacunados

El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados pidió a la Secretaría de Salud a incluir a los estudiantes de enfermería y medicina que desarrollen su servicio social, sean pasantes, internos o realicen su residencia en cualquiera de las instituciones del sector salud, en el grupo uno de priorización para recibir la vacuna contra el Covid-19, puesto que también forman parte de la primera línea de defensa contra la enfermedad.

A través de un punto de acuerdo, presentado ante la Comisión Permanente, el diputado Jorge Casarrubias Vázquez (PRD), explicó que las y los jóvenes que están prestando servicios al sector salud, ayudando a combatir el Covid-19, no están siendo incluidos en el programa de vacunación que el Gobierno Federal puso en marcha, lo que pone en peligro su salud y la de sus familias.

"No podemos darnos el lujo de solo vacunar a unos cuantos. Necesitamos más doctores para atender a los pacientes y mejorar el servicio de salud en nuestro país. Si bien ellos aún son médicos en formación, también es cierto que son parte de los miles de mexicanos que están ayudando a controlar la pandemia, son parte de la población prioritaria a vacunar", manifestó el perredista.

En el mismo sentido, Casarrubias Vázquez también pidió que las instituciones de Educación Superior UNAM, IPN, UAM, UAEM y aquellas que impartan la carrera de medicina, den seguimiento de la campaña de vacunación a los alumnos inscritos en sus instituciones que se encuentren potencialmente expuestos en las unidades médicas a las que fueron asignados.

El legislador del Sol Azteca lamentó el fallecimiento del médico interno de Pregrado, Jorge Alejandro López Rivas, perteneciente a la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, quien realizaba su internado en el Hospital General Ecatepec "Dr. José María Rodríguez" el pasado 4 de enero tras haberse contagiado de Covid-19.

"No podemos dejar esta decisión a los directores de las unidades médico familiares o sus equivalentes. Es responsabilidad de la Secretaría de Salud, UNAM, IPN, UAM, UAEM y todas las universidades públicas que cuenten con esta carrera, el garantizar que los años invertidos en estas instituciones, las horas de estudio, no se vean apagadas por una muerte prematura, cuando pudimos hacer algo por ellos", concluyó.