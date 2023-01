Exigen disculpa pública para supuesta saboteadora del Metro

A-AA+

La diputada local del PAN Luisa Gutiérrez exigió a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, una disculpa pública y una indemnización hacia la señora Viviana Salgado, quien por error tiró las aspas de su lavadora en las vías del Metro y fue acusada por la Fiscalía capitalina de ataques a las vías de comunicación.

Durante este fin de semana, la mujer que vive en Ixtapaluca, Estado de México, explicó cómo fue el accidente que la llevó a tirar las aspas de su lavadora a las vías del Metro, situación por la que fue vinculada a proceso, aunque llevará su proceso en libertad.

Ante esto, la legisladora del PAN comentó que la jefa de gobierno no sólo es incapaz de aceptar su responsabilidad por la falta de mantenimiento y muertes en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, sino que ha intentado criminalizar a las y los usuarios que comenten algún tipo de error como el de Viviana Salgado.

"Está tan preocupada por quienes tiran sin querer su celular o las aspas de la lavadora a las líneas del Metro en lugar de aceptar su responsabilidad por la caída de la Línea 12, por ejemplo", dijo la panista.

La legisladora condenó que la jefa de Gobierno prefiere poner en los vagones amenazas donde recuerda a las y los capitalinos que falsificar boletos del Metro se castiga hasta con nueve años de prisión, "pero es incapaz de entender la responsabilidad penal que ella tiene por la lamentable muerte de personas en el Metro durante su gobierno".

"Claudia Sheinbaum ha generado una crisis tal que hoy prefiere hablar de un sabotaje que aceptar la responsabilidad, incluso su ambición por rescatar su candidatura llevo a la cárcel a una mujer trabajadora acusada de saboteadora", lamentó.

Viviana Salgado comentó que se le descompuso su lavadora, que iba a cambiarle las aspas, que por error se le cayeron a las vías y que por esta razón fue vinculada a proceso.

Cuestiona diputada resultados de la GN en el Metro

En este sentido, el diputado panista Gonzalo Espina precisó que pese a la presencia de elementos de la Guardia Nacional en todas las líneas del Metro, persisten retrasos, humo en las estaciones y quejas de usuarios por mal el servicio.

Por lo anterior, solicitó este domingo al comandante de la Guardia Nacional, David Córdova Campos, dar a conocer a la opinión pública cifras de cuántos accidentes han evitado los militares, cuántos detenidos serios y "no sembrados", así como las acciones de impacto a favor de los usuarios.

El diputado insistió en que Sheinbaum ha perdido el control de la Ciudad por buscar ser candidata ante la baja popularidad que en las últimas semanas ha registrado.

"El Metro acabó con su sueño de ser presidenta, el Metro nunca ha sido su prioridad y el gobierno local no tiene nada que presumir en materia de movilidad, mucho menos, en un asunto de seguridad en el transporte público", dijo.