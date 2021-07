Exigen justicia por perro que murió a golpes en Tlalnepantla

"¡Pobrecito perro no lo maten!", suplica una mujer a los integrantes de una familia que golpean con un palo, tabla y rocas a un animal hasta que lo matan.

En un video difundido en redes sociales por la protectora de animales Mundo Patitas Oficial, se observa a varias personas que atacan a un can, que se encuentra en la azotea de un domicilio ubicado en el municipio mexiquense de Tlalnepantla, según dio a conocer la organización.

Ante estos hechos, cibernautas crearon el "hashtag" "#JusticiaEnTlalne" para manifestar su enojo por los actos cometidos contra el can y para exigir a las autoridades correspondientes actúen con celeridad en el caso.

También llamaron a una marcha para pedir al Congreso del Estado de México que se voten las reformas para que el maltrato animal sea clasificado como grave.

Según indica la convocatoria, la marcha está anunciada para el martes 3 de agosto.

Del mismo modo, actrices y actores se han pronunciado contra el maltrato animal.

Eugenio Derbez exigió al gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo, que las Autoridades castiguen a los responsables.

"Señor gobernador, este es una llamado no solo para que este delito no quede impune, sino para que se trabaje en la ley y que las penas sean mayores, que los delincuentes sean encarcelados porque este tipo de personas representan un peligro para la sociedad", dijo el reconocido actor.

Vecina amaga con demandar

En las imágenes que captó una de las vecinas se aprecia que un hombre sostiene al perro mientras dos mujeres le pegan con un palo y una tabla.

"¡Los voy a demandar!", se escucha una voz femenil, aparentemente, de otra vecina, quien les advierte que denunciará lo que hacen.