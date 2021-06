Exigen justicia por Yuridiana, joven asesinada en Bacalar

Una mujer, identificada como Yuridiana, residente en el municipio turístico de Bacalar, clasificado como "Pueblo Mágico", fue asesinada y su cuerpo abandonado en el kilómetro 35 de la carretera que conduce hacia Felipe Carrillo Puerto, en el sur de Quintana Roo.

Este feminicidio, uno de los primeros registrados en Bacalar y el número 16 en todo el estado en lo que va del año, movilizó a colectivas feministas y ciudadanía que hoy protestaron pacíficamente en el poblado para exigir justicia, castigo al responsable y reparación integral del daño a su familia, entre quienes figuran tres hijas menores de edad.

"Bacalar huele a sangre, Quintana Roo feminicida", "queremos que sepan todas las personas que visitan Bacalar, que no es un Pueblo Mágico, es un pueblo feminicida", fueron algunas de las consignas expuestas entre las y los asistentes a la protesta, quienes compartieron experiencias de acoso y agresiones, frente a la tardía o nula respuesta de las autoridades locales.

Constituido como tal en 2011, este municipio es relativamente joven, pero su fama turística, centrada básicamente en su espectacular Laguna de los Siete Colores, se ha multiplicado tan rápidamente como sus rezagos en materia de infraestructura: agua, drenaje, luz, pavimentación.

A la avasallante destrucción de sus recursos naturales, como lo es la contaminación de la propia laguna; la amenaza que viven sus estromatolitos -formaciones milenarias de altísimo valor ambiental-; sus ecosistemas forestales devastados por actividades agroindustriales encabezadas por la comunidad menonita y la siembra de transgénicos, se suma ahora el avance de problemas sociales poco o nada atendidos, como la violencia feminicida.

A la manifestación de hoy, integrada por un colectivo mixto que inició en el parque central del poblado pese a la torrencial lluvia, asistieron familiares de Yuridiana, entre ellos, sus padres, hermano y primas, quienes exigieron justicia para la víctima, quien se desempeñaba como mesera en el bar La Catrina, frecuentado por la comunidad.

La mujer desapareció el jueves pasado. Su búsqueda inició al día siguiente, pero fue hasta la tarde-noche de ayer cuando se confirmó que la mujer asesinada que había sido encontrada cerca de la localidad de Buenavista, era ella.

"Francis (Yuridiana) era hija, era hermana, era mamá, era prima, era amiga y no la vamos a olvidar", expresaron sus primas. Una joven que conoció a la víctima, la describió como una joven con mucha energía, que ejercía su trabajo con ímpetu.

"A mí me conmueve mucho la noticia porque deja a tres niñas, tres señoritas que, si no alzamos la voz ahora, van a seguir sufriendo lo mismo que nosotras sufrimos (...) siempre vivo con el miedo de salir de mi casa al igual que ayer.

"Regresé con miedo y no pude controlar el sueño pensando en lo que sufrió Yuridiana, mientras nosotros aquí, sin saber qué es lo que había pasado con ella", dijo.

La Fiscalía General del estado (FGE) inició una carpeta de investigación por el delito de feminicidio, en agravio de Yuridiana, cuyo cuerpo presentaba diversas lesiones. La institución descartó que la víctima se encontrase embarazada, como se especuló en un primer momento.

Durante la protesta, las oficinas de la vicefiscalia fueron objeto de pintas diversas y colectivas como Marea Verde, Mujeres Mayas Quintana Roo y Colectivo Femenil Xtabay, cuestionaron a personal ministerial por haber abierto la carpeta de investigación en Chetumal y no en Bacalar, lugar en donde ocurrieron los hechos.

Personal de la Policía de Investigación salió a explicar a las personas que hoy se manifestaron que, en efecto, como acto administrativo la carpeta se abrió en la capital del estado, pero los actos de investigación, como entrevistas, revisión de cámaras, levantamiento de indicios, se desarrollan en Bacalar.

El Colectivo Xtabay indicó que el feminicidio de Yuridiana es uno de los primeros feminicidios registrados en Bacalar, para el cual se está solicitando la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG), junto con Tulum y Othón P. Blanco.

La agrupación reclamó que, hasta el momento, ninguna autoridad ha contactado a los familiares para ofrecerles atención psicológica y contención emocional; tampoco para asignar a un asesor victimal, ni se les ha dado acceso al expediente.

El comandante de la Policía de Investigación, Unidad Bacalar, Héctor Javier Chi Castro, se explicó que ya se ha entablado comunicación personal con el padre y hermano de la víctima, quienes aportaron diversos datos de prueba.

Recordaron que desde el siete de julio de 2017 existe una Alerta de Violencia de Género (AVG) decretada en el estado, pero cumplida parcialmente, debido a innumerables omisiones por parte de distintas autoridades, lo que envía un mensaje a la sociedad "de que las mujeres somos desechables, que cualquier persona puede violentarnos, violarnos, matarnos y tirarnos como si fuéramos basura".

Entre las habitantes de Bacalar, una mujer en compañía de su hijo, reprochó las acciones simuladas y los discursos que se caen, ante la violencia feminicida que prevalece.

"Que garanticen que nos van a cuidar después de salir del trabajo; que la policía no nada más esté buscando inmigrantes, que nos protejan a las mujeres, no estar ahí con sus retenes, de miles de Guardias Nacionales, de la Marina y de la chingada, pero mueren mujeres aquí", manifestó.

Durante la protesta -como ha ocurrido en otras manifestaciones en el estado- policías se dedicaron a tomar fotografías y videos de quienes asisten, intimidándoles y desalentando el ejercicio de un derecho humano como lo es la libre protesta pacífica y libre reunión.

"Exigimos al sistema de seguridad y acceso a la justicia, no solo una respuesta inmediata ante sospechas fundadas de violencia de género contra las mujeres, sino también personal capacitado en perspectiva de género y Derechos Humanos, para evitar la criminalización y revictimización de las mujeres que se atreven a buscar justicia legal", sostuvieron.