Exigen PRI y PRD en la Cámara de Diputados plan de vacunación eficaz

Las bancadas del PRI y del PRD en la Cámara de Diputados exigieron al presidente, Andrés Manuel López Obrador, un nuevo plan de vacunación contra el Covid-19 con mayor eficacia y transparencia y evitar su manipulación electoral, y que éste sea aplicado por el Consejo Nacional de Vacunación.

En un comunicado, los diputados federales del PRI aseguraron que luego de las lamentables irregularidades ocurridas con la aplicación de las primeras dosis otorgadas a personas que no laboran en hospitales, que no están en la primera línea de atención de la enfermedad y familiares de servidores públicos, demandaron un nuevo plan de vacunación contra el SARS-CoV-2 con mayor eficiencia, eficacia, transparencia y universalidad.

Los priistas de San Lázaro dijeron que las vacunas no son gratuitas ni son "regaladas" por el gobierno de México, fueron pagadas por adelantado con recursos de los contribuyentes de todo el país. A las instituciones les corresponde en esta primera etapa facilitarlas al sector salud y grupos vulnerables sin distinción económica, social, política o geográfica.

A través de un punto de acuerdo, presentado ante la Comisión Permanente, el tricolor pidió que las autoridades reconozcan estas anomalías y propongan cuanto antes alternativas o planes complementarios que brinden certidumbre sobre los recursos empleados como de los objetivos alcanzados en esta etapa de vacunación.

Cuestionaron que hasta ahora no se ha dado a conocer la metodología, los tiempos y recursos económicos que se requerirán para que nuestros médicos y enfermeras reciban la segunda dosis, así como los instrumentos de control que evitarán que se haga uso político de las mismas durante el proceso electoral 2020-2021.

Los legisladores tricolores advirtieron que la mala planeación, mal uso de recursos e irregularidades en la aplicación de vacunas contra el COVID-19 no debe ser una excusa para que el Gobierno de México intente nuevos recortes de recursos a programas e instituciones.

Por su parte, el grupo parlamentario del PRD dijo que a fin de evitar que tanto el gobierno Federal como Morena saquen provecho electoral de la aplicación de las vacunas contra el Covid-19, como pretenden; y permitir que a la campaña de vacunación se integren autoridades estatales, ésta debe ser coordinada por el Consejo Nacional de Vacunación.

Los perredistas recordaron, que de acuerdo con el Reglamento Interno del Consejo Nacional de Vacunación (CONAVA), este órgano tiene por objeto fungir como una instancia permanente de coordinación de los sectores público, social y privado para promover y apoyar las acciones de prevención, control, eliminación y erradicación, entre toda la población residente en la República Mexicana, de las enfermedades que pueden evitarse mediante la administración de vacunas.

Al respecto, el PRD hizo un llamado al Presidente de la República, y a su partido, Morena, "a que dejen de usar los recursos públicos destinados a combatir la pandemia, y ahora las vacunas contra el Coronavirus, con fines electorales; y se respeten las normas y las instituciones creadas para tal fin".

Señalaron que "es absolutamente arbitrario que el Ejecutivo Federal maneje a su antojo la campaña de vacunación, decida dónde, cuándo y a qué grupos de la población se vacunarán y quienes la aplicarán, sin una planeación adecuada y sin convocar al Consejo Nacional de Vacunación, ni involucrar a los gobiernos estatales".

"Centralizar y usar con fines políticos y electorales los recursos y programas públicos para combatir la pandemia, nos ha colocado en una grave crisis sanitaria. El Presidente de la República es el principal responsable de esta situación. Insistir en decisiones equivocadas sólo agravará la situación", concluyeron las y los legisladores perredistas.

"Quiere desparecer a autónomos para cubrir boquete económico"

Los grupos parlamentarios del PRI y del PRD en la Cámara de Diputados acusaron que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, quiere desaparecer los órganos autónomos para cubrir boquete presupuestal de 200 mil millones de pesos que su gobierno provocó desde el 2019 y para centralizar aún más el poder.

A través de su cuenta en la red social de Twitter, el vocero de la bancada del PRI en San Lázaro, Héctor Yunes Landa, aseguró que el presidente, López Obrador busca eliminar a los órganos autónomos para obtener 200 mil millones de pesos y así eliminar los contrapesos ante la "inminente" derrota electoral que sufrirá este año en las elecciones, donde perderá la mayoría en la Cámara de Diputados.

Yunes Landa dijo que fortalecer a los órganos autónomos se requiere bisturí, y no la "guaparra" de la Cuarta Transformación.

Por su parte, la coordinadora del PRD en San Lázaro, Verónica Juárez Piña advirtió que la intención de López Obrador de desaparecer los órganos autónomos es para centralizar aún más el poder político en el Ejecutivo Federal lo que resultaría un atentado para la República, la división de poderes, el federalismo y la democracia; y afectaría aún más la eficacia de las políticas públicas.

Cabe recordar que el titular del Ejecutivo anunció este jueves que presentará al Congreso de la Unión un conjunto de iniciativas de reformas constitucionales y secundarias en materia administrativa para que las funciones de los órganos autónomos sean absorbidos por dependencias del Gobierno Federal, con el supuesto de reducir el gasto.

Entre los órganos que el Presidente ha insistido que deberían desaparecer se encuentran el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI); la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).

Pero la perredista dijo que en México hay otros organismos autónomos con diversas funciones constitucionales y legales que podría resultar afectados como el Banco de México (BANXICO); el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI); la Comisión Federal de Competencia (COFECE); el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); y la Fiscalía General de la República (FGR).

En opinión de Juárez Piña "la intención presidencial no es una decisión de carácter presupuestal como pretende hacer creer, sino política. Los órganos autónomos le representan un obstáculo a su pretensión de centralizar el poder."

"Desde que inició su gobierno, López Obrador ha buscado desaparecer, controlar o neutralizar los órganos autónomos, como lo hizo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), que dejó de existir a partir de la reforma educativa; la CNDH, en donde designó a una titular incondicional o con el INE, al que ha pretendido vulnerar y cuyas resoluciones ha desacatado una y otra vez en su afán de entrometerse de manera ilegal en el proceso electoral de este año", recordó.

Los órganos autónomos, insistió, "fueron creados para fortalecer la democracia y la división de poderes. En esencia forman parte de los elementos que sustentan la república y representan un apoyo invaluable para mejorar las políticas públicas. Desaparecerlos representaría una regresión que no vamos a permitir".

"El afán del Presidente de centralizar el poder lo ha llevado a imponer la agenda legislativa a través de la mayoría artificial de Morena en la Cámara de Diputados, a debilitar el federalismo ignorando las facultades de los gobiernos estatales y municipales; a controlar el presupuesto anual reduciendo el gasto a entidades y municipios; y a imponer Ministros en la Suprema Corte de Justicia", denunció.

Resulta por demás sospechoso, dijo la Diputada Federal por Jalisco, que, por ejemplo, en el marco de las elecciones de este año, Andrés Manuel "pretenda que su gobierno se haga del control de las funciones del INE que es el de organizar las elecciones, garantizar la transparencia, la equidad y el conteo de votos."

"El Presidente de ninguna manera busca ahorrar, lo que quiere es tomar por asalto el INE, además de usar el presupuesto y los programas públicos con fines electorales y clientelares, para favorecer a las y los candidatos de Morena en las elecciones de este año", concluyó.