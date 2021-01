Exigen retiro de servidores de la nación de la campaña de vacunación

Diputados federales del PAN, PRI, PES y MC presentaron, al menos, ocho puntos de acuerdo para exigir al gobierno Federal que retire a los servidores de la nación de la estrategia de vacunación y así no se utilicen con fines electorales esta campaña; de manera paralela, piden que la inmunización de los mexicanos no se utilice con fines electorales.

Primero, diputados federales del PRI, presentaron un punto de acuerdo para que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorte al gobierno federal para que, reconduzca la estrategia nacional de vacunación contra el Covid-19 bajo un enfoque de salud pública, y retire a los Servidores de la Nación, a fin de dar certeza a la labor de las brigadas y se cumpla con las fases, el número de dosis y la población objetivo en los centros hospitalarios públicos y privados del país, lejos de intereses electorales o partidistas.

"La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Instituto Nacional Electoral para que, emprenda las acciones necesarias para dar seguimiento a la actuación de los Servidores de la Nación durante el desarrollo de la estrategia nacional de vacunación contra el virus SARS-COV2, a fin de prevenir y sancionar su uso electoral, así como la comisión de delitos que vulneren la equidad durante el proceso electoral", aseguraron los diputados del PRI.

De manera paralela, el diputado federal del PAN, Héctor Jaime Ramírez Barba (PAN), presentó otro proyecto para exhortar al Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a investigar la participación de militantes o simpatizantes de Morena y de los denominados "servidores de la nación", en la elaboración de un padrón de vacunación contra el SARS-CoV2 en todo el territorio nacional, quienes carecen de un nombramiento en el servicio público que los acredite para realizar acciones de recolección de datos personales y copias de credencial de electoral en funciones que corresponden al Sistema Nacional de Salud.

"La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a determinar si existe condicionamiento y/o promoción del voto en el levantamiento del padrón para la entrega de las vacunas contra el SARS-CoV2 en todo el territorio nacional, por parte de militantes o simpatizantes de Morena y de los denominados servidores de la nación", definió el panista.

En tanto, la senadora de Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo, presentó otro proyecto ante la Comisión Permanente para que la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a transparentar el proceso y la adquisición de las vacunas para combatir el virus SARS-CoV-2 en México.

"La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de la manera más respetuosa al Instituto Nacional Electoral a establecer los procedimientos, protocolos y mecanismos correspondientes para vigilar y prevenir que la campaña de vacunación en contra del virus SARS-CoV-2 no sea aprovechada con fines político-electorales por candidatas y candidatos durante el actual proceso electoral", definió la senadora de MC.

Asimismo, el diputado del PES, Héctor René Cruz Aparicio, también presentó otro proyecto para exhortar al secretario de Salud federal y a sus homólogos en las entidades federativas, para que, dentro de sus atribuciones y en apego a las políticas del gobierno federal, vigilen que funcionarios de esas dependencias se abstengan de condicionar o utilizar para fines electorales, la aplicación de la vacuna contra la Covid-19.

"La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de división de poderes y sistema federal, exhorta a los funcionarios tanto de los poderes federales, como de las entidades federativas, así como de los municipios, de las demarcaciones territoriales de Ciudad de México, y cualquier otro ente público, a que se abstengan de condicionar o utilizar para fines electorales, la aplicación de la vacuna contra la Covid-19", publicó en la Gaceta Parlamentaria del legislador de Encuentro Social.