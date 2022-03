Exigen senadores de oposición renuncia de Ramírez de la O

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 27 (EL UNIVERSAL).- Senadores de oposición exigieron la renuncia del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, por filtrar al presidente Andrés Manuel López Obrador información confidencial sobre el incremento de tasas de interés que acordó la Junta de Gobierno del Banco de México.

Claudia Anaya, senadora del PRI, advirtió que no basta con la disculpa que ofreció el jefe del Ejecutivo a Victoria Rodríguez Ceja, titular del Banco Central por adelantar dicha información durante su conferencia mañanera.

La legisladora por Zacatecas sostuvo que el secretario de Hacienda violó la ley y la confidencialidad de esa información, por lo que no puede continuar al frente de las finanzas públicas.

"No basta una disculpa. De hecho, el presidente recibió una información que no debió recibir. Quien en todo caso, además de la disculpa pública debiera ofrecer su renuncia es el secretario de Hacienda. Él estaba obligado por ley a guardar la secresía de los asuntos que se traten en la Junta de Gobierno del Banco de México. No podemos permitir como mexicanos que se siga violentando la ley con tal cotidianidad, con tal desfachatez. Es importante que todos, No locamente quienes somos legisladores, sino también los ciudadanos exijamos servidores públicos apegados a derecho, apegados a la legalidad en el cumplimiento de sus funciones", advirtió.

Claudia Anaya consideró que cualquier funcionario público qué viole la Ley no le sirve al país y sostuvo que los mexicanos no podemos normalizar ni acostumbrarnos a que de siga haciendo una costumbre violar las normas y Constitución como ya es habitual en este gobierno.

Por su parte, el senador del PAN Damián Zepeda coincidió en que la disculpa pública no basta, porque en el fondo, dijo, el problema es que el presidente ve a los organismos autónomos como dependencias de su gobierno.

"Claramente ha invadido todos los organismos, desgraciadamente se le ha permitido y en muchas ocasiones se le ha apoyado en las cámaras, particularmente en el Senado, con votos de la oposición para hacerse del dominio, y este es un caso más".

Indicó que era evidente, cuando se nombró a la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, que no iba a haber una autonomía y una independencia.

"Esta filtración de la tasa de interés, este anuncio fuera de lugar, demuestra el trato que tiene el gobierno hacia, en este caso, el Banco de México. No hay un respeto por su independencia y por su autonomía, ese es el problema de fondo, más allá de si se disculpa o no y se le fincan responsabilidades al secretario de Hacienda. Lo que exigimos es que respeten la autonomía e independencia del Banco de México, pero no de dientes para afuera, porque eso es lo que da certeza y tranquilidad a los mercados y los inversionistas", expresó.

Damián Zepeda sentenció que continuar por este camino de quererlos someter y convertirse en subordinados del gobierno, va a dar muy mal mensaje, generará incertidumbre, detendrá la inversión, entre otros problemas que genera esa actitud del Ejecutivo.