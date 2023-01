Exjefe de la Policía Federal cree que García Luna denunciará a Fox y Calderón en EE.UU.

Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).- Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012, que es juzgado en Estados Unidos por sus nexos con el crimen organizado, delatará a sus dos jefes, los expresidentes, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, para reducir su pena, afirmó Javier Herrera Valles, quien fuera Coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Herrera Vallles, quien fue detenido de manera arbitraria en 2008 en represalia por denunciar, a través de dos carta dirigidas al entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa, la compra de vehículos y la contratación de personal vinculado a la delincuencia organizada por parte de colaboradores cercanos a Genaro García Luna, dijo que el exfuncionario no solo debe ser juzgado en Estados Unidos, sino también en México por los crímenes que aquí cometió.

"A mí no me queda la menor duda que va a delatar a sus jefes, a Felipe Calderón Hinojosa y a Vicente Fox Quesada, es la única forma que tiene de reducir su pena y él es una persona muy audaz, muy inteligente en esa parte y va a sacarle provecho a todas las expectativas que ha estado causando esta situación y ojalá que ya después de cumplir su condena, si es que logra hacerse testigo cooperante, pues venga y pague las que debe aquí, porque no nada más es él, vamos a recordar que tenía todo un cartel toda su gente que todavía está gozando de la fortuna que hicieron durante ese sexenio y la sociedad que han mantenido hasta la fecha".

Javier Herrera Valles recalcó que Genaro García Luna debería ser juzgado por las autoridades mexicanas, pues fue aquí donde comenzó su llamada guerra contra la delincuencia organizada "la cual fue una simulación, donde murieron miles de mexicanos".

En noviembre de 2008, cuando se desempeñaba como Coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva, Javier Herrera Valles fue arrestado, sin orden de aprehensión y con uso excesivo de la fuerza, mientras se dirigía a una entrevista. Fue torturado y estuvo injustamente privado de la libertad por más de cuatro años, acusado de delincuencia organizada y delitos contra la salud.

"Nunca se me llamó a declarar, me fincaron responsabilidades que no tenía, me acusan de delincuencia organizada y como ustedes saben estuve cuatro años en prisión por esa situación".

El excoordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva indicó que decidió mandar las cartas al Presidente Felipe Calderón para denunciar el actuar de García Luna pues creía que el mandatario había sido engañado, pero todo se trataba de una simulación.

"Ingenuamente pensé que Genaro García Luna tenía engañado al Presidente Felipe Calderón, yo pensaba que era una persona honesta que tenía la voluntad de investigar a su hombre de confianza. En su gabinete sabían que Genaro García Luna era el consentido y que lo tenía totalmente deslumbrado por sus capacidades que tenía para espiar a la gente".

Detalló que su intención al enviar las cartas era que el Presidente Calderón pusiera atención en lo que sucedía en el contexto de la guerra contra la delincuencia organizada, sin tener conocimiento de que él y Genaro García Luna eran quienes "administraban el secuestro y promovían el narcotráfico en México desde la AFI".

"Mi sorpresa fue que sí tenía conocimiento el Presidente y que realmente se tomó como un agravio a su hijito haberlo dicho lo que ya no era un secreto para él, era una sociedad la que tenían, entonces yo sufrí las consecuencias".

Javier Herrera Valles reiteró que Genaro García Luna debe enfrentar un juicio en México, pues no es el único responsable, detrás de él había un grupo de funcionarios que impulsaron su carrera delictiva.

"Genaro García Luna es la cabeza visible, pero no era el único, él ordenaba pero todos los que cometían las fechorías, los crímenes, la convivencia con la delincuencia organizada eran una parte los que acabo de mencionar. Realmente si se quiere hacer esa investigación aquí en México hay mucha tela de donde cortar. Aquí ya se debería de estar judicializado esas carpetas porque ya tiene dos años y medio de haberlas abierto".

Genaro García Luna está acusado de cinco cargos, incluidos dirigir una organización criminal durante un largo periodo, además de tres casos de conspiración por tráfico de cocaína a Estados Unidos.

El juicio podría extenderse hasta ocho semanas, según la Jueza Kuo, aunque el Juez Brian Cogan, quien lidera el proceso judicial Cogan había indicado que serían cinco semanas.

Hasta el momento se ha entrevistado a 91 neoyorquinos para formar parte del jurado, de los cuales 42 han sido eliminados de la lista por diversos motivos, incluidos tener una postura en contra del sistema judicial y criticar la lucha contra el narcotráfico.

En caso de que se alargue el proceso de selección del jurado, se espera que el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública Federal arranque el próximo lunes 23 de enero.