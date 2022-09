Expedientes de EU contra Salvador Cienfuegos eran "basura": AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 26 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los contenidos de los expedientes que envió Estados Unidos sobre las acusaciones en contra del exsecretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el general Salvador Cienfuegos, eran "basura, basura, basura".

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que la defensa que hizo su gobierno del general Cienfuegos no era solo defender a un mexicano o un miembro del Ejército, sino para la defensa de México y de su soberanía. "Una vez el embajador de Estados Unidos (Carlos Pascual), cuando estaba Calderón, se atrevió a decir de que el Ejército mexicano nuestro, no servía y que ellos solo confiaban en la Marina. Metiendo la cizaña, buscando la división. En ese entonces que estábamos en la oposición, salí a decirle que actuara de manera responsable, que no fuese injerencista, que no nos ofendiera, que respetara nuestra soberanía.

"Lo mismo cuando la detención en Estados Unidos del general Cienfuegos. ¿Cómo sin avisarnos? Abajo las agencias, (le pedí al gobierno de Estados Unidos) mándenos, mándenos el expediente. ¿Y qué hay en el expediente? Basura, basura, basura.

"¿Y qué era nada más defender a un mexicano, defender a un miembro del Ejército, defender a un general de división a un secretario de Defensa? No, es la defensa de México, de nuestra soberanía. Entonces, sin permitir impunidad para nadie, pero no darle entrada a quienes quieren someternos. Esos tiempos ya pasaron", declaró López Obrador.