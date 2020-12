Explica Morena metodología de encuestas para definir candidaturas

Sin la difusión de metodología ni tampoco cuántos cuestionarios aplica, Morena lleva a cabo encuestas para elegir a sus aspirantes a gubernaturas.

Ya se tiene a la primera candidata. Se trata de Layda Sansores para Campeche, y a decir del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, ganó la encuesta.

Delgado Carrillo presentó a Sansores Sanromán, pero no dijo qué empresa llevó a cabo la encuesta, cuándo se levantó ni con qué metodología, lo único que informó es que el sondeo se llevó a cabo en viviendas.

Apenas el pasado 4 de diciembre la dirigencia nacional de Morena abrió la inscripción de aspirantes que busquen convertirse en candidatos a cada una de las 15 gubernaturas en disputa para 2021. Fue el 4 y 5 de diciembre cuando se llevó a cabo el proceso de inscripción y se dio a conocer que la selección sería por medio de encuestas.

Pero en el caso de estados que tuvieron más de cuatro aspirantes, se llevaría a cabo un proceso de depuración de nombres.

De acuerdo con Mario Delgado, las encuestas ya están en curso y desde ayer y durante los próximos 14 días a diario se dará a conocer el nombre del candidato por cada entidad federativa que tendrá renovación de administración estatal.

Morena no informó sobre la depuración de listas y sí aseguró que los sondeos de opinión ya están en curso.

"Es una encuesta en vivienda, cara a cara, donde se le pregunta a la gente no sólo el conocimiento, se evalúa la honestidad, la cercanía a la gente, la credibilidad que tienen con la ciudadanía, varios atributos que se tienen, y se hace una ponderación y se llega a un resultado final", expuso.

Delgado Carrillo afirmó que se trata de un ejercicio estadístico "impecable", con metodología clara que fue expuesta a quienes participan.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre la casa o casas encuestadoras, así como número de cuestionarios que se utilizaron, no dio respuesta.