Explosión causa colapso de media docena de locales al sur de Saltillo

SALTILLO, Coah., noviembre 7 (EL UNIVERSAL).- Una fuerte explosión al parecer de gas, en Villas de la Angostura, derrumbó seis comercios en la colonia Valle de Oriente, al sur de Saltillo. El estruendo causó alarma y miedo entre los vecinos porque cimbró casas y se escuchó a varios kilómetros a la redonda.

Afortunadamente el lugar estaba vacío, solo dos personas que pasaban por el lugar en un auto presentaron crisis nerviosa.

De inmediato fueron evaluadas por paramédicos de la Cruz Roja, quienes aseguraron que no ameritaban hospitalización.

El estallido, provocado por una onda expansiva, ocurrió a las 7:30 horas de este lunes y provocó que se derrumbaran totalmente media docena de comercios, de venta de birria y ropa, que quedaron reducidos a escombros.

El siniestro ocurrió en la calle de Udiñola casi llegando al boulevard Emilio Arizpe de la Maza a donde acudieron policías municipales, elementos de Bomberos y Protección Civil de Saltillo, y el director de la agrupación, Alberto Neira Vielma.

Grupos de rescate removieron los escombros, afortunadamente no hubo personas muertas ni heridas porque era temprano y los locales no habían abierto aún.

Los brigadistas removieron el cascajo, desechos, alambres y trozos de madera revueltos con muebles, ropa, sartenes, enseres de cocina que había en los locales, y no hallaron víctimas mortales.