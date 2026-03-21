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Explosión deja 8 heridos

El estallido en Coacalco, por una acumulación de gas

Por El Universal

Marzo 21, 2026 03:00 a.m.
A
Explosión deja 8 heridos

Coacalco, Méx.- La explosión en una vivienda por acumulación de gas en la colonia La Magdalena Huizachitla dejó como resultado ocho personas lesionadas, quienes sufrieron quemaduras de primero y segundo grado.

De acuerdo con Alí Morales, coordinador de Protección Civil y Bomberos del municipio de Coacalco, el hecho ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana en la esquina de las calles Tamaulipas y Monterrey; la onda expansiva alcanzó a otras cinco casas.

El funcionario municipal explicó que también hubo daños a por lo menos tres vehículos que se encontraban en la calle, mismos que fueron impactados por pedazos de concreto que salieron proyectados por la explosión.

Paramédicos de Protección Civil prestaron los primeros auxilios a los heridos, quienes vivían en la casa donde se originó la explosión y en las otras viviendas que fueron alcanzadas por la onda expansiva.

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Los heridos fueron identificados como Raúl González Medina, de 30 años de edad; Juan José Cárdenas Soriano, de 76 años; Margarita Onofre Amador, de 22 años; Ana Luisa Rivera, de 36 años; y María del Carmen Rivera Rodríguez, de 63 años.

Además de Margarita Cruz Sánchez, de 58 años; José Jesús Gutiérrez García, de 44 años y Pedro Esquivel García, todos ellos fueron trasladados a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), situado en el Boulevard Coacalco de la colonia Villa de las Flores.

Alrededor de las 2:00 de la tarde, Ana Luisa Rivera y Juan Cárdenas, fueron trasladados vía helicóptero al hospital Magdalena de las Salinas, en la CDMX.

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