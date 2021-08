"Exposición de periodistas en mañanera de AMLO es decepcionante"

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió a medios escritos, de radio y televisión, que hicieron menciones positivas y negativas de él durante julio.

El Presidente leyó los medios del monitoreo de la empresa Intélite y nombró los nombres de algunos de sus titulares, entre ellos Joaquín López-Dóriga, Óscar Mario Beteta, Sergio Sarmiento, Guadalupe Juárez y Azucena Uresti, a quien López Obrador expresó su solidaridad luego de haber recibido amenazas directas del Cártel Jalisco Nueva Generación.

"¡López-Dóriga, ah!, Joaquín, te pasaste, cinco y ninguna buena", expresó sobre el periodista.

Al respecto, Azucena Uresti refirió que el monitoreo es "pésimo" pues López Obrador mencionó dos veces su espacio.

"Pero me desconcierta que, a pesar de todo lo que sucede, ni el Presidente ni su equipo, reconsideren dejar de exponer a quienes han mostrado alguna vez desacuerdo con algunas decisiones del Gobierno. Es muy decepcionante", agregó la periodista.

Asimismo, en la conferencia mañanera en Palacio Nacional, la reportera Reyna Haydee Ramírez cuestionó al presidente López Obrador si no creía que en la sección "quién es quién en las mentiras de la semana" se estigmatizaba a los periodistas.

"Bueno, eso es lo que dice Krauze y Aguilar Camín, y pues casi todos los medios, eso es lo que dicen, nos echan la culpa a nosotros de todo", respondió el Presidente.

López Obrador añadió que hay respeto hacia los periodistas pero "la diferencia está en los dueños de medios, en los que utilizan la libertad de expresión como negocio".

Al ser increpado por Reyna Haydee Ramírez del por qué no presentaba datos para rebatir lo presentado en "quién es quién en las mentiras de la semana", el Presidente respondió que tienen "todos los datos".

"El que nada debe, nada teme, o sea, si estamos bien con nuestra consciencia qué nos vamos a preocupar. Imagínense cuántas calumnias, insultos, recibo. Tengo mi conciencia tranquila, pues duermo tranquilo, duermo bien, no me amargo, o sea, no pierdo el sentido del humor porque pues tengo mi conciencia tranquila", expresó.

López Obrador señaló a la reportera de defender "a los potentados con sus planteamientos".