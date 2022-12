Exvocero de CNDH pide que Corte revise su caso

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 29 (EL UNIVERSAL).- Con dos resoluciones judiciales, el periodista Arturo Zarate Vite confía en que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fallen a su favor y resulte absuelto de la acusación por abuso sexual que ya lo mantuvo preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en el Estado de México.

Exvocero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) con Raúl Plascencia al frente del organismo, Zarate Vite comenta a EL UNIVERSAL que se le quiere imponer una sanción carcelaria de cinco años tres meses por un delito que, asegura, no cometió y por el que acusa que fue torturado cuando estuvo en el Altiplano.

"Fue tal el daño que me hicieron que me atreví a denunciar ante el juez. Y eran evidentes los daños que me habían provocado. Me golpeó hasta el jefe de Seguridad del Altiplano", relata.

Zárate Vite dice que "esta es una historia que data de hace poco más de diez años y con lo que está ocurriendo considero necesario que mi caso sea revisado por la Corté", dice.

Y es que explica que su caso fue reabierto por un recurso de apelación que interpuso a destiempo la parte acusadora.

"Yo di por cerrado este capítulo y había conseguido lo que me había propuesto: demostrar mi inocencia. Sin embargo, cuando ya se había cerrado el proceso para la apelación se les permitió que metieran un recurso fuera de tiempo. Ahí radica un error jurídico que tendría que corregirse", explica.

El periodista expone que al aceptar esa apelación, "se revierte el proceso en mi contra y desde entonces no he podido lograr una resolución que me sea favorable como lo conseguí en dos ocasiones".

Indica que en unos días más, interpondrá un recurso de revisión ante la SCJN, para que su caso sea analizado con objetividad y conforme a derecho.

"Un asunto con tantas inconsistencias no puede quedar así. Quiero que se imparta justicia y sobresalga la verdad. Soy muy respetuoso de las mujeres. Es más, las defiendo porque en mi familia el 95% de sus integrantes son mujeres", comenta.

Asegura que detrás de este caso existe una persona que en reiteradas ocasiones ha asegurado que lo meterá a la cárcel.

"Este sujeto llegó a decirles a compañeros periodistas que me metería a la cárcel. Y en parte, se ha salido con la suya. Apuesto a que esta persona ni siquiera ha revisado una hoja del expediente, simplemente se ha basado en un criterio muy personal y de odio", comenta.

Asegura que está de acuerdo con que se castigue a los agresores de mujeres, pero no que se fabriquen delitos para castigar a inocentes.

"No puede que se actúe en perjuicio de alguien que ha demostrado su inocencia en un asunto que es delicado y que difícilmente un juez se atrevería a proceder de esa manera si alguien no fuera realmente inocente", añade.