Exvocero de Infonacot, en desacuerdo por inhabilitación de la SFP

El exdirector general de Comunicación Social del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), Dante Pinal Ibarra, informó que no está de acuerdo con la decisión que se tomó en la Secretaría de la Función Pública (SFP) sobre inhabilitarlo por 10 años y además sancionarlo por 34 millones de pesos.

La penalización impuesta por la SFP, según informó la dependencia fue porque Pinal Ibarra autorizó pagos por más de 33 millones por un contrato que no se cumplió, lo cual generó daños al erario, por ello el exdirector de Comunicación Social difirió de esa resolución ya que, afirmó a EL UNIVERSAL que el contrato se realizó conforme a la ley.

"Difiero de la resolución del Órgano Interno de Control de FONACOT y me inconformare ante las instancias competentes. El contrato se realizó conforme la ley, cumpliendo con los requisitos requeridos. No cometí ningún acto indebido y confío en que el Poder Judicial actuara de la forma que corresponde el caso", indicó.

Agregó que la obra que se contrató con ese contrato está debidamente registrada en la Dirección de Registro Público de Derechos de Autor de la Secretaría de Educación Pública, por lo que esa acusación no tiene sustento.

"La obra contratada está debidamente registrada en la Dirección de Registro Público de Derechos de Autor de la Secretaria de Educación Pública, por lo que no se me puede acusar de haber consentido algún tipo de plagio como se ha venido señalando".

Sostuvo que, por el momento no dará más declaraciones, ya que sus abogados estarán interviniendo por él ante las instancias competentes, pero lamentó la decisión impuesta en medio de la pandemia, ya que, afirmó se encuentra sin trabajo y no cuenta con los recursos para pagar esa multa.