EZLN llama a "detener cacería" contra migrantes en Chiapas

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) hizo un llamado global a "detener la cacería" emprendida por el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional (GN) contra migrantes en la frontera sur, en el contexto de la cuarta caravana que este sábado salió de Tapachula al norte del país.

El comunicado suscrito por los subcomandantes Moisés y Galeano llamó además a la Sexta Nacional, a las Redes en Resistencia y Rebeldía, al colectivo "Llegó la Hora de los Pueblos", a las organizaciones no gubernamentales y a "las personas de buena voluntad" a que apoyen para mejorar las condiciones de vida de la población migrante en México.

Las comunidades originarias zapatistas, indicó, a través de sus 12 Juntas de Buen Gobierno y la Comisión Sexta Zapatista, reunieron una modesta cantidad de dinero que se aportará a alguno de los albergues u organizaciones que realizan trabajo humanitario con migrantes en Chiapas.

El EZLN expuso que en días recientes han sido testigos del "trato inhumano" que el Estado mexicano da a los migrantes que tratan de salir "de la trampa, muda e invisible, en la que se encuentran" en Tapachula.

Ocurre, aseguró, que como en los gobiernos anteriores al actual, a las denuncias y reclamos ciudadanos por "esas crueldades", el gobierno mexicano promete sanciones a los "excesos" cometidos por agentes del INM".

Pero sucede, que "la promesa no es sino una mentira más"; a los agentes se les dice que "eso se dirá públicamente, para evitar la presión de la llamada opinión pública", pero que deben seguir con sus métodos de "cacería humana sin temer las consecuencias".

Es decir, ningún migrante debe ir más allá de Chiapas", señaló, después de que este jueves agentes de la GN y del INM desarticularon la tercera caravana.

Incluso, afirmó la organización indígena, que hasta entre los elementos de la GN existe descontento, porque les dijeron que su misión iba a ser combatir al crimen organizado, y ahora "los tienen como perros de presa persiguiendo a personas de piel oscura".

"Ésa es la instrucción: cazar a toda persona con piel de color oscuro: Detengan a cualquier pinche negro que topen, es la orden. Es toda una declaración de política exterior", sostuvo.

Resulta que el adoctrinamiento de los agentes de Migración, acusó el grupo rebelde, "raya en lo ridículo". Les dicen, añadió, que están defendiendo a México de "una invasión, como declaró con desparpajo una funcionaria del INM".

Así que "no le haría mal" al INM tomar unas clases básicas de historia –"ahora que hay vuelta a clases"- para entender que, quienes "invaden", son del gobierno de Estados Unidos "que impone" esa política migratoria que contradice la historia de política exterior del Estado mexicano, argumentó.

Las maniobras del INM para "encapsular" a las organizaciones de derechos humanos y a la prensa, para que no documenten sus acciones, recuerdan al gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en los primeros días de 1994.

Le recuerdan, precisó, cuando "cerró" los accesos a la selva Lacandona para impedir que se conociera lo que hacía. Y" la cacería humana de migrantes", rememora al gobierno de Ernesto Zedillo, que en 1995 mandó "a perseguirnos con perros".

Luego, el EZLN cuestionó que "bastante vergüenza" causa que un gobierno, que se dice progresista, se pliegue a la política exterior de Estados Unidos, como para agregar "el remedo" que hace de lo que los finqueros chiapanecos, todavía hace apenas unos años, hacían para someter a sus peones.

Ante ese escenario, el Ejército Zapatista llamó a toda persona honesta y sensible para que exija que esa situación se detenga, y a que, en la medida de las posibilidades de cada quien, se brinde ayuda humanitaria a los migrantes.

Ya que así como esos migrantes y "nosotros extemporáneos", un día llegará que todos seamos migrantes y extemporáneos en este planeta.

Y todo quien no tenga "el color del dinero", será perseguido, "cazado", confinado, "desaparecido", "eliminado", alertó.