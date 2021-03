"Fabrican víctimas, fabrican delitos", dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió este martes que se han "fabricado" víctimas y delitos contra el senador Félix Salgado Macedonio, su aliado y actual candidato a la gubernatura de Guerrero, que está acusado de violación y abuso sexual.

"Fabrican víctimas, fabrican delitos, claro que sí", expresó el presidente en su rueda de prensa diaria cuestionado por el reclamo de la marcha del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el que miles protestaron con la consigna "un violador no será gobernador".

Salgado Macedonio es el candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido fundado por el presidente, para ser gobernador de Guerrero en las elecciones del próximo 6 de junio, que serán las más grandes en la historia del país.

Pero su candidatura -pendiente de una encuesta interna del partido y ya aprobada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero- despierta polémica desde diciembre porque está acusado de violar a una menor de edad en 1998 y de abusar de una periodista en 2016, además de al menos cinco agresiones sexuales adicionales, según las propias militantes de Morena.

Pese a que ya existían denuncias penales y el reclamo de las mujeres, López Obrador ha defendido a su aliado, quien desde hace décadas es parte del movimiento del líder izquierdista en Guerrero.

"No hay (denuncias). Bueno, en el caso de que existan las denuncias penales, que sea el Poder Judicial el que resuelva, pero si no (hay), lo quiere el pueblo y no hay delitos, ¿nada más porque ya se tomó como bandera, vamos a irnos acarreados sin argumentos? No", insistió.

Y agregó: "En este caso, que ya no lo voy a volver a tratar, ¿qué fue lo que dije desde el principio? Que decida el pueblo de Guerrero, ¿por qué no van a decidir las mujeres y los hombres de Guerrero?".

López Obrador ha desestimado las protestas feministas del 8 de marzo, que convocó a cerca de 20,000 personas con una vigilancia de unas 1,700 mujeres policías y dejó 81 heridas en Ciudad de México.

El mandatario acusó a las manifestantes de "estar impulsadas por grupos conservadores" que buscan "desestabilizar a su Gobierno", y celebró "no caer en la trampa de la violencia".

"No podemos permitir los linchamientos políticos, no se puede permitir que haya linchamientos", expresó.