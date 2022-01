Fallece el arquitecto Sergio Zaldívar, guardián de la Catedral Metropolitana y Palacio Nacional

El arquitecto Sergio Zaldívar Guerra, responsable del rescate de inmuebles coloniales como la Catedral Metropolitana, y Palacio Nacional, falleció a los 87 años.

La Academia Nacional de Arquitectura indicó que lamenta "con profunda pena y dolor el sensible fallecimiento del arquitecto Sergio Zaldívar Guerra" y reconoció "su brillamente trayectoria en el ámbito profesional, gran restaurador en el rescate de innumerables inmuebles coloniales, entre ellos Palacio Nacional, la antigua colegiata de la Basílica de Guadalupe, entre otros".

Sergio Zaldívar Guerra (abril de 1934) estudio la carrera de arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México, y también realizó estudios en la Escuela de Perfeccionamiento para el Estudio de los Monumentos en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Sapienza, en Roma Italia.

Fue responsable del proyecto de Nivelación Geométrica de la Catedral Metropolitana, y encargado entre 1970 y 2020 de trabajos como la restauración del Salón Tesorería y en el Patio Central, en Palacio Nacional.

Al final del sexenio de Ernesto Zedillo se creó la Dirección General de Conservaduría de ese espacio. El reglamento de esa área fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de noviembre de 2000.

Zaldívar fue nombrado como el primer titular de la Dirección General de Conservaduría, pero a los pocos meses, con la llegada de Vicente Fox, fue destituido.

"Renuncié en enero (de 2001) porque Fox es un pretencioso que no entendió la función del conservador de Palacio. Sari Bermúdez pensaba que estaba a sus órdenes y le dije: ´perdóneme, este nombramiento es directo de la presidencia y usted no tiene que ver en Palacio´, lo cual fue un problema porque rápidamente se enojó", declaró en marzo de 2021 a EL UNIVERSAL.

La familia informó que los restos del arquitecto Sergio Zaldívar serán velados en la funeraria Gayosso Félix Cuevas, a partir de las 17 horas.

En 2019, Zaldívar fue nombrado miembro emérito de la Academia Nacional de Arquitectura.

Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, lamentó el deceso del arquitecto: "México pierde a una mente brillante, gran restaurador y especialista en la conservación de monumentos del patrimonio cultural. Mis más sinceras condolencias a su familia y amigos".