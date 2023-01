Fallece oso Tamandua rescatado en la Huasteca, especie en peligro

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., enero 12 (EL UNIVERSAL).- La organización huasteca Selva Teenek Ecopark dio a conocer a través de sus redes sociales que esta mañana falleció "Axtlan", un oso Tamandua que fue rescatado apenas hace unos días atrás, tras ser encontrado entre la maleza en completa orfandad, y lamentó que no existan los recursos suficientes por parte del gobierno estatal para la protección de la vida silvestre. La asociación precisó que desde el pasado miércoles, cuando "Axtlan" fue rescatado, el ejemplar presentaba serios problemas de desnutrición, deshidratación y además se encontraba ciego.

"Axtlan" fue encontrado huérfano entre la naturaleza en un municipio de la huasteca; sin embargo, detrás de este hallazgo, la asociación considera que hubo un proceso irresponsable y doloroso por parte del ser humano previo al abandono de este ejemplar, que aún requería de la crianza de su madre.

Lamentablemente los esfuerzos para que sobreviviera, después de darle las atenciones pertinentes, no fueron suficientes, explicaron. "Esperamos que su deceso sea conocido en toda la región y generar conciencia en los habitantes de la Huasteca para entender que NO deben capturar ni rescatar fauna silvestre", emitió Selva Teenek Ecopark tras lamentar el deceso de un ejemplar de esta especie que está en peligro de extinción.

"Axtlan" era un macho de aproximadamente cuatro meses de edad y su especie es parte de la fauna endémica de México Se les puede encontrar principalmente en las tierras bajas tropicales desde Tamaulipas y San Luis Potosí en la vertiente del Golfo, y Michoacán en la vertiente del Pacífico. Es una especie que se alimenta de insectos, se especializa en hormigas y termitas, consumiendo al menos 10 especies diferentes de estas, por lo que resulta un importante aliado para el control de plagas, de ahí su importancia de cuidar y preservar la especie.La asociación lamentó la poca empatía de la sociedad e hizo un llamado al gobierno estatal para destinar recursos para la educación y protección ambiental y de la vida silvestre.