Fallece por Covid-19 Obed Meza, secretario general del PAN en NL

Obed Alejandro Meza Hernández, de 47 años de edad, secretario general del PAN en Nuevo León, falleció a consecuencia de complicaciones por Covid-19, informó el secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos. Previamente, el dirigente estatal del blanquiazul, Mauro Guerra había dado la noticia al externar las condolencias a la familia del militante blanquiazul.

Manuel de la O, señaló que Meza Hernández fue atendido en la clínica 25 del IMSS, donde ingresó en estado muy grave, pues presentaba una saturación de oxígeno menor a 70 por ciento y se deterioró rápidamente, sin que fuera posible salvar su vida, aunque el personal médico hizo lo humanamente posible.

El secretario dijo sentir una tristeza enorme porque están muriendo muchas personas jóvenes, así como Meza Hernández, ya que, en esta tercera ola de la pandemia, la población económicamente activa es la más afectada. Recalcó que el 97 por ciento de los pacientes internados en el Hospital Metropolitano, son personas sin vacunación.

Este viernes se reportaron mil 750 contagios y 43 defunciones en el estado, entre ellas la de un menor de dos años de edad, sin ninguna comorbilidad. "No tenía asma, cáncer, alguna enfermedad agregada, era un niño sano", dijo De la O Cavazos.

Y recordó que el jueves también hubo 43 defunciones, incluyendo las de un bebé de 20 días de nacido sin ninguna enfermedad agregada, y una bebé de nueve meses con síndrome de West. Desde que inició la pandemia, en el estado (once de marzo de 2020), se han registrado 51 defunciones de niños, niñas y adolescentes y se han contagiado más de diez mil.

Con los mil 750 casos de Covid-19 de este viernes, ya se han contagiado con el virus SARS-CoV-2, un total de 221 mil 788 personas en la entidad; mientras con los 43 nuevos decesos, se acumulan once mil 823 decesos por la enfermedad viral.

Manuel de la O informó asimismo que este día hay mil 659 pacientes hospitalizados, de los cuales 404 permanecen conectados a un ventilador.