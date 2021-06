Fallecen de Covid 36 personas ya vacunadas en Hidalgo

Hidalgo se mantiene en alerta ante el repunte de casos de Covid-19 y el deceso de 36 personas que habían recibido la vacuna, 11 de ellos con el esquema completo, señaló el secretario de Salud, Efraín Benítez.

Precisó que se cuenta con más de 6 mil fallecimientos en esta entidad y del total corresponden a 36 personas que ya habían sido vacunadas, 11 con esquema completo y 25 con una dosis, por lo cual el funcionario conminó a mantener las medidas de bioseguridad.

Indicó que la vacunación no es la panacea y no todas las personas reaccionan igual al biológico, en el caso de quienes enfermaron y perdieron la vida ya con la inoculación, se procederá a realizar una investigación de qué tipo de cepa estaban contagiados, la vacuna que recibieron y si tenían alguna enfermedad, para dar un diagnóstico completo.

El funcionario exhortó a la población que independientemente del semáforo hay un riesgo latente de la pandemia de Covid-19 y evitar salir a sitios concurridos, ya que de lo contrario se tendrá que recurrir nuevamente a acciones como el "No circula sanitario", si las condiciones de contagio se recrudecen.

Advirtió que en el caso de algunos festejos como el Grito de Independencia, no se puede decir en este momento si se realizará, ya que habrán varios meses en los que pueden pasar muchas cosas.

Sobre el regreso a clases tampoco hay una claridad, ya que dijo, puede haber un repunte en el estado o en alguna entidad vecina, lo que obligaría a mantener el cierre de las escuelas o bien una apertura gradual, pero dependerá de las condiciones.

El funcionario indicó que en el caso de las cepas que circulan se tienen 113 casos diferentes a la original, entre las cuales se encuentra la Alpha, Zeta, B.1.1.519, Épsilon y B.1. Una de las más agresivas o con mayor contagiosidad es la Zeta y en Hidalgo se han detectado en los municipios de Apan, Ixmiquilpan, Mineral de la Reforma, Pachuca, Santiago Tulantepec y Tizayuca.

Mientras que en Acaxochitlan Mixquiahuala, Teoeoapulco, Atotonilco de Tula, Mineral del Chico, Tepeapulco, Tulancingo, Epazoyucan y Tecozautla, por lo cual se ha establecido un cerco epidemiológico para evitar su propagación.