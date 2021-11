Fallo sobre mandato en la SCJN, mensaje contra albazos legislativos: Grupo Plural

El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó la ampliación del mandato de Arturo Zaldívar al frente del máximo tribunal del país es un mensaje claro al Senado de la República de que no se puede legislar a través de cambios a artículos transitorios que violentan la Constitución Política.

Al hablar a nombre del Grupo Plural del Senado, Emilio Álvarez Icaza afirmó que la SCJN da un fuerte mensaje para detener cualquier tentación autoritaria, por si este antecedente fuera un laboratorio para otras posibles figuras.

"No se pueden esos albazos, no se puede romper la confianza e incluso, si se revisa lo que dicen algunos de los ministros, es que hay que preservar el proceso legislativo, el derecho de las minorías, pero sobre todo el Pacto Constitucional, porque no puede ser que esta soberanía esté quebrantando, con una ley menor, nuestro ordenamiento superior. Tendremos entonces que tomar buena nota de la resolución de la Suprema Corte", sentenció.

El senador Álvarez Icaza aseguró que lo que resolvió la Corte da una bocanada de aliento, y "además creo que es un buen mensaje a esta soberanía para que se haga cargo que así no se puede legislar, lo dijimos en su momento; qué bueno que la Suprema (Corte) levanta la voz en defensa de nuestra democracia".