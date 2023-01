Falso el señalamiento de Córdova sobre INE, afirma Morena

A-AA+

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, arremetió contra el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, al señalar que actúa como opositor del Gobierno y que sus acusaciones sobre "descuartizar" al INE no tienen fundamento.

En un comunicado, Mario Delgado señaló que algunos consejeros electorales y representantes de la oposición intentan malinformar y confundir al pueblo con "noticias falsas" sobre los alcances del plan B de la reforma electoral.

"Lorenzo Córdova acusa sin fundamento al decir que se está orientando a los senadores a descuartizar al INE cuando la reforma ni siquiera está en el Senado sino en la Cámara de Diputados; actúa como un vulgar opositor al gobierno, olvidando el papel de árbitro, de imparcialidad y neutralidad que debería de tener", apuntó.

"Lo que estamos viendo es la defensa de la red de complicidades que mantiene la derecha conservadora con la élite electoral; no están actuando en pro de la democracia ni en favor de los intereses de las y los mexicanos, sino de ellos mismos", añadió.

El líder de Morena puntualizó que dicha minuta únicamente contempla la reducción de la "burocracia dorada" en todos los distritos electorales federales y en las 32 juntas locales, con lo que se oficializaría la política de austeridad republicana en los órganos electorales, impulsada por la cuarta transformación.

Sin embargo, dijo que los consejeros no quieren apegarse a los principios de austeridad, ni reducirse el sueldo.

"Seguirán con sus sueldos onerosos; los partidos políticos continuarán recibiendo millones de pesos; las cúpulas seguirán nombrando a los consejeros para que los sigan protegiendo. Entonces, ¿por qué están tan molestos? Lo que de verdad quiere toda esta clase política es seguir saqueando nuestro país, le tienen miedo a que el pueblo mande", expresó.

Mario Delgado sostuvo que se necesitan consejeros y magistrados actúen de manera institucional, imparcial e independiente, a fin de garantizar elecciones libres.

"Necesitamos una autoridad electoral que no le vaya a quitar legitimidad al proceso del 2024. Nos urge actualizar el marco normativo electoral para acabar de una vez con el alto costo que representa el órgano electoral, que además hoy sus integrantes están severamente cuestionados", finalizó.