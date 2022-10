Falso que se camine hacia la militarización del país: Segob

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 18 (EL UNIVERSAL).- Se equivocan quienes aseguran que vamos hacia la militarización del país, afirmó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, al reunirse con integrantes del Congreso de Chiapas, en el marco de su gira por todo el país para promover el aval a la reforma que extiende hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) afirmó que prueba de que no hay tal militarización es el hecho de que el comandante supremo de las fuerzas armadas es el Presidente de la República, es decir, un civil.

"Se equivocan, y lo digo con todo respeto, aquellos que manejan el discurso de que vamos a la militarización del país o que estamos militarizando el país, primero, no hay en este país una fuerza de protección tan preparada, tan capacitada, tan equipada, tan ordenada como la Guardia Nacional, integrada por elementos sí del Ejército mexicano y de la Marina Armada de México. (...) Y tan no es un ejercicio de militarización del país que yo les llamo a la reflexión y les digo: ¿saben ustedes quién es el comandante supremo de nuestras fuerzas armadas?, pues es un civil, es el Presidente de la República. Quiere decir que la cadena de mando del Ejército mexicano, la toma de decisiones, vienen del comandante supremo, que siempre será un civil, en este caso el presidente Andrés Manuel López Obrador".

Acompañado del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, y ya en confianza con los legisladores locales, cuya mayoría es de Morena y sus aliados, Adán Augusto les confió que en lugar de hablar de seguridad pública, le hubiera gustado visitarlos para declararles algunas poesías.

"Hablando aquí de la poesía de Sabines y de la poesía de Rosario Castellanos, hasta de lo que escribía Eraclio Zepeda, pero pues tengo que concentrarme en hacer mi trabajo".

"Ahorita que veníamos le decía a Rutilio (Escandón), imagínate que yo me pusiera ahí en el pleno a declamar Los Amorosos, o que les hablara de la poesía aquella de La Luna, que dice que es buena como hipnótico y sedante y que sirve para aliviar a los que se intoxicaron de filosofía, después dice ´pongo una hoja interna de la luna debajo de tu almohada y mirarás lo que quieres ver´".

"Y yo haría una alegoría: lo que todos los mexicanos queremos ver es un país con plena seguridad, con paz, donde nuestros hijos puedan salir sin ningún temor a la calle o a un parque, donde el ama de casa pueda salir a caminar sin el temor de que la van a asaltar en el camino hacia el mercado o hacia dónde vaya a hacer su compras, o cuando regresan las mujeres trabajadoras después de una ardua jornada laboral que no anden con el temor de que las van a saltar en el microbús o a la bajada", expresó.

Ataviado con la típica vestimenta de los indígenas chamulas, el secretario de Gobernación afirmó que el país va muy bien en términos económicos y macroeconómicos, "hay estabilidad social, estamos dando ahora una batalla como Ejecutivo federal para abatir la inflación, pero en términos generales hay estabilidad social, económica y política en el país, y eso se debe al atinada conducción del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sin duda cumpliendo con lo que se comprometió ante ustedes".