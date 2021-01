Falso que vacunarán contra Covid a domicilio a adultos mayores

Jesús Rea Almaguer, director regional de Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal negó que autoridades concreten citas telefónicas para inocular adultos mayores. "Es completamente falso que autoridades federales estén llamando por teléfono a adultos mayores para concretar citas para aplicarles la vacuna contra el Covid-19 a domicilio".

Esto luego de que vecinos de Satélite, Echegaray y La Florida mostraron inquietud por llamadas telefónicas, donde presuntamente agendan citas para aplicar la vacuna anti Covid a domicilio.

En el Estado de México hay al menos un millón 400 mil adultos mayores de 60 años y más que estarían contemplados en el programa de vacunación contra el Covid-19, que iniciará en febrero, de acuerdo a la coordinación estatal de adultos mayores del Gobierno Federal.

La intención es que para el mes de abril se hayan vacunado alrededor de 15 millones de adultos mayores en el país, para que empiecen a modificarse los semáforos epidemiológicos.

En Naucalpan hay 70 mil adultos mayores, que están incluidos en el programa de Bienestar y son con los que se iniciará la vacunación, que son personas mayores a los 60 años.

La aplicación de la vacuna contra este virus no será a domicilio, reiteró Jesús Rea, "aún estamos revisando los puntos donde se instalarán los centros de vacunación en Naucalpan" y en todo el Estado de México.

"Se realizan llamadas con una breve encuesta a los adultos mayores que cobran su pensión a través de tarjetas bancarias, para conocer cuál es la percepción que tienen respecto a la vacuna, porque han corrido rumores, noticias falsas y muchos no se quieren vacunar, entonces se realiza un muestreo para considerar escenarios de distribución, porque las vacunas no se pueden desperdiciar", indicó el delegado regional federal.

Además, servirá para reforzar una campaña con la Secretaría de Salud, para llamar a la gente a que se vacune por el bien de todos, se están realizando llamadas telefónicas pero, no se están agendando citas", reiteró.

La logística de vacunación incluye, además de ubicar los sitios donde se va a aplicar, la instalación de refrigeradores y la seguridad de los adultos mayores, explicó Rea Almaguer.