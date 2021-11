Falta eficiencia en sector Salud: AMLO

Colima, Col.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en el sector Salud ha hecho falta eficiencia y aplicarse para resolver el problema del abasto de medicamentos.

El Jefe del Ejecutivo federal consideró que no fue un regaño lo expresado el miércoles pasado por la noche, en donde urgió al secretario de Salud (Ssa), Jorge Alcocer, y al director del Insabi, Juan Ferrer, a que, sin excusas, resuelvan el problema de la falta de medicamentos.

El Mandatario federal manifestó que habló fuerte, pero fue porque se debe garantizar el abasto: "No debe de haber ninguna excusa para tener todos los medicamentos gratuitos, porque nos alcanza para entregar medicinas a todo el pueblo con el mismo presupuesto de antes, porque era muchísimo lo que se robaban", insistió.

"Entonces, es un asunto de eficiencia, de aplicarnos, que no falten los medicamentos y es un compromiso, y vamos a seguir. Ya saben, yo soy perseverante, soy terco, no se me olvidan las cosas, es un compromiso que tenemos y lo vamos a cumplir", dijo.

"¿Cómo es posible que lleguen la Sabritas o las aguas industrializadas hasta la comunidad más apartada? Hay productos chatarra en todos lados. ¿Cómo no vamos a hacer llegar las medicinas, todas, si hay presupuesto suficiente?".