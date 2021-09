Familia de niña con diabetes responde y niega intereses tras petición

Alejandro González, padre de Zulma, niña de 12 años con diabetes tipo 1 que pide ser vacunada contra Covid-19 en Veracruz, negó que haya intereses oscuros en dicha petición.

En entrevista con Azucena Uresti en su espacio de Radio Fórmula, el papá de Zulma menciona que fueron notificados para que la niña de 12 años recibiera el inmunológico de Pfizer-BioNTech, el único autorizado para personas de su edad; sin embargo, señala que el director jurídico de la Secretaría de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, se niega a hacerlo.

El padre de Zulma refiere que, tras haber ganado un amparo, acudieron a la Secretaría de Salud del Estado ya que no habían recibido la notificación sobre la vacuna para la menor, no obstante, al llegar al sitio, les dijeron que tendrían que acudir al Tribunal Federal para que la menor fuera valorada.

"Nos mintió el director jurídico de la Secretaría de Salud [...] Nos dice que sí se iba a vacunar, pero que primero había que valorarla para saber si era factible aplicarle la vacuna".

Asimismo, mencionó que el gobernador del Estado, Cuitláhuac García, declaró que Zulma no sería vacunada contra el Covid-19 aún cuando el amparo fue ganado.

"El gobernador dijo que de ninguna manera, aunque se ganen los amparos, él va a acceder a vacunar a niños", señaló. ? Esta mañana, en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que se trata de un asunto de intereses que, a su parecer, podría estar relacionado con las empresas farmacéuticas.

El padre de Zulma expresó que le parece penosa la postura del Presidente respecto a las declaraciones que dio acerca de video donde aparece la menor demandando ser inmunizada.

De igual manera, señaló que el video no fue realizado para confrontar al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, ni al Presidente de la República.

"Nos gustaría dejar claro que nuestra intención nunca fue confrontar al doctor Gatell o al Presidente, para nada. Es una solicitud que le hacemos al doctor Gatell sabiendo cómo está la situación aquí en Veracruz", dijo el papá de Zulma.

Zulma exige ser vacunada contra Covid-19

En un video, la menor de edad le recuerda al funcionario que en abril de 2020 le respondió a su pregunta sobre la severidad del virus en niños con comorbilidades, este le aseguró que debían ser tratados con cuidados extras, tal como en el caso de los adultos mayores, debido al riesgo de complicarse.

A pesar que el Poder Judicial de la Federación determinó que debe ser vacunada por su condición médica y el riesgo de que si contrae Covid pueda agravarse, la Secretaría de Salud de Veracruz, a cargo de Roberto Ramos Alor, se niega a hacerlo.

La menor contó que tras haber permanecido una hora esperando al secretario en la cochera de sus oficinas, le dijeron que no la vacunarían porque no está en riesgo, según ha dicho la federación.

Por ello, solicitó al funcionario federal le indique la ciudad, el día, la hora y el lugar donde me puedan vacunar y así poder llevar una mejor vida.