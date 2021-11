Familia de Robles lleva el caso a Oficina del Alto Comisionado de la ONU

Familiares de Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social en el sexenio de Enrique Peña Nieto, acudieron a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU-DH) en México a solicitar audiencia para exponer el caso de la exfuncionaria.

"Amparado en el discurso del combate a la corrupción, la administración federal ha hecho uso faccioso de las instituciones de procuración de justicia, con el fin de acallar y amedrentar toda oposición, a quienes piensan diferente, violando con ello principios fundamentales para el ejercicio y salvaguarda de los derechos humanos. Siendo esta la razón por la cual, María del Rosario Robles Berlanga se encuentra injustamente detenida en el penal de Santa Martha Acatitla, ubicado en la Ciudad de méxico, acusada de un delito menor que de acuerdo con nuestra Carta Magna no amerita prisión preventiva y sin que, hasta la fecha, en que han transcurrido más de dos años, se le hubiese dictado sentencia", señala el escrito presentado esta mañana de lunes.

En la petición, dirigida a Guillermo Fernández-Maldonado Castro, representante en México de la Oficina de la ONU-DH, la familia de la exfuncionaria señaló que busca dar a conocer al representante de la oficina internacional los "agravios y vulneraciones ejercidos" contra Rosario Robles.

El escrito fue presentado por Francisco Salvador Robles Berlanga, hermano de la exsecretaria de Estado, quien también fue designado por la familia como representante para efectos de diligenciar la audiencia solicitada.

Familiares y simpatizantes de Rosario Robles realizan jornada de resistencia para exigir su libertad

Este domingo, los familiares y simpatizantes de la también extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano iniciaron la resistencia pacífica para exigir su liberación con una jornada de oración y meditación, encabezada por su hija, Mariana Moguel Robles.

A través de redes sociales se difundió un video narrado por Rosario Robles desde el penal femenil de Santa Martha, donde permanece presa desde 2019, para invitar a los usuarios a unirse a la jornada de este domingo que se realizó vía zoom.

En el video, Robles recordó que la Resistencia Civil Pacífica iniciada es para exigir justicia y su libertad, así como la de muchas personas que están reclusas de manera injusta.

"Me encuentro en Santa Martha Acatitla donde he sido privada injustamente de mi libertad, así como están muchas otras mujeres en este lugar condenadas a morir lentamente, a perderse sin oportunidad de salir adelante", dijo.