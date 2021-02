Familia del primer fallecido por Covid, sin acceder aún a apoyo económico

Adriana Meneses, viuda de Carlos Hernández, quien fue el primer mexicano que falleció por Covid-19 no ha podido acceder a la ayuda gubernamental a un año del deceso de su esposo.

Carlos Hernández era un hombre de 41 años, casado y amante del rock. Carlos asistió a un concierto en el Palacio de los Deportes el 3 de marzo de 2020, acompañado de su esposa Adriana Meneses, en donde vieron a Ghost, una banda sueca de rock, acompañados de otras 22 mil personas.

14 días y 18 horas después del concierto, Carlos Hernández se convirtió en la primera víctima mortal del coronavirus en México.

El día del concierto, Carlos regresó a casa, en el municipio de La Paz, en el Estado de México, con un leve dolor muscular. El hombre de 41 años empeoró poco a poco, con fiebre, tos intensa y antes de cumplirse la semana del concierto, ya se asfixiaba.

Carlos, quien también padecía de diabetes y obesidad, fue internado en el Instituto de Enfermedades Respiratorias (INER), y el 18 de marzo, aproximadamente a las 16:00 horas, falleció.

Un año después, su esposa pide que le den una respuesta para no poder acceder a la ayuda económica de 11 mil pesos que el gobierno federal da a los deudos de personas fallecidas por Covid-19.

"Nadie nos da respuesta, yo sólo pido que me den respuesta de por qué me están rechazando", dijo Adriana, entrevistada en el programa de radio de Ciro Gómez Leyva.

El apoyo económico para los deudos por Covid-19 fue anunciado en noviembre del 2020 por el titular del IMSS, Zoé Robledo.

Según la página www.deudoscovid.gob.mx, el tiempo de vigencia se tomará desde el 18 de marzo de 2020, fecha en que ocurrió la primera defunción por COVID-19 en el país, es decir la de Carlos, pero su viuda asegura que no puede acceder al apoyo económico.