Familiares de 7 hombres desaparecidos en Chiapas exigen su búsqueda

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis., marzo 27 (EL UNIVERSAL).- Familiares del comisariado ejidal de Nueva Libertad, del municipio de Frontera Comalapa, Jordán Gordillo Genovés y seis hombres más que desaparecieron el pasado 22 de marzo, cuando circulaban a bordo de una camioneta Dodge, tipo Ram, sobre la carretera Panamericana, pidieron a sus captores que los liberen, porque "son gente trabajadora" y "sin problemas" con sus vecinos.

Con pancartas donde se mostraban los rostros de los desaparecidos, los familiares explicaron que con información que han recabado, han conocido que sus familiares que salieron a las 07:00 horas del ejido Nueva Libertad, a unos 15 kilómetros de la cabecera de Frontera Comalapa, pasaron a desayunar a un restaurante del nuevo centro de población llamado Cruz Ocaña, de La Trinitaria, en las colindancias con El Amparo, poblado del mismo municipio.

Además, han conocido que los siete hombres que viajaban en la camioneta Dodge tipo Ram, de color rojo, pasaron por una aduana que se ubica en la cercanía de la frontera con Guatemala.

Pero los familiares empezaron a preocuparse por los siete desaparecidos, hacia las 15:30 horas, de ese día, ya que les hicieron llamados en sus teléfonos y parecían estar fuera de zona de cobertura o apagados.

Angela Gómez Fonseca, explicó que su padre, Reymundo Sandoval Córdova, de 51 años, era parte de la comitiva que había organizado un viaje al municipio de Palenque, por lo que con anticipación habían comprado casas de campaña y otros enseres para pernoctar en las cercanías de la zona arqueológica.

Contó que, en el caso de su padre, su teléfono no tenía saldo, por lo que se confió, aunque hacia la tarde del miércoles 22 de marzo, le llamó y no entraba la llamada a su número. En el mismo caso estaban los otros seis teléfonos.

Los otros cinco desaparecidos son: Axel Yibrán Martínez Pérez, de 22 años de edad; Jordán Gordillo Genovez, de 48; Yovani Vázquez Méndez, de 43; Hernan Aguilar Morales, de 57; José Marín Carbajal Ramírez, de 43; y Luis Ambrocio González León, de 53 años.

Se informó de la liberación de uno de ellos, pero los familiares aseguraron que no tienen información al respecto.

Tampoco la Fiscalía de Chiapas ha informado nada al respecto.