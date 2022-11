Familiares de Mónica piden la pena máxima para acusados

A-AA+

Familiares de Mónica Citlalli, la maestra de inglés que desapareció el 3 de noviembre y fue hallada sin vida días después a un costado de la autopista México-Cuernavaca, pidieron la pena máxima para su pareja sentimental Jesús Alexis y la madre de él, María Isabel.

Este domingo se llevó a cabo la primera audiencia de formulación de imputación por cumplimiento de la orden de captura en su contra en los Juzgados de Control, Juicio Oral y de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Ecatepec por su presunta responsabilidad en la desaparición de la mentora de 30 años.

"Espero que caiga todo el rigor de la ley sobre los culpables, que tengan la máxima sentencia que se pueda y que nunca salgan, nunca, y se queden de por vida; se corre un gran peligro si ellos salen. Si son culpables, que paguen, que no quede impunes.

"Que se haga justicia para mi hermana. Yo los vi normal, nunca me miraron a los ojos, quería que su madre me viera a los ojos y no lo hizo", dijo Juan Miguel, el hermano de Mónica Citlalli al término de esta primera audiencia.

Por ahora, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acusó a la madre y al hijo por su presunta participación en el delito de desaparición cometida por particulares en contra de Mónica Citlalli; además, se les investiga por su presunta participación en su feminicidio.

En la audiencia, el MP presentó las pruebas al juez.