Familiares de personas desaparecidas marchan en Morelos

A ocho años de la desaparición de Mireya Montiel Hernández, sus familiares marcharon para exigir a la Fiscalía General del Estado (FGE) avances en la investigación.

La joven fue vista por última vez en la colonia Antonio Barona en Cuernavaca el 13 de septiembre de 2014; de acuerdo con su madre, Tranquilina Hernández Lagunas, la búsqueda que hacen las autoridades solo es "trabajo de oficina" y a la fecha no se ha realizado una investigación en campo.

"Hace ocho años que se llevaron a mi hija y no tengo noticia de dónde está y la marcha es para recordarle al gobierno que sigo de pie, luchando por saber el paradero de mi hija", expresó.

Su hija tenía 18 años cuando acompañó a su novio Alfredo Rodríguez López, de 22, a la casa de la abuela de este para entregar una lista de útiles escolares. Mireya ya no regresó a su hogar y dos horas después su madre encontró a Alfredo en la calle y preguntó por su hija. El joven contestó que la joven no quiso entrar a la casa de la abuela, porque ahí se encontraba su mamá y entre ellas no había buena relación.

La abuela de Alfredo vive a cinco casas del domicilio de Tranquilina, en la misma privada de la colonia Antonio Barona, una de las demarcaciones con mayores índices delictivos de Cuernavaca. Según Alfredo, Mireya sólo esperó cinco minutos afuera del domicilio de la abuela.

La marcha

Tranquilina y los integrantes de otros colectivos de búsqueda de desaparecidos marcharon desde la glorieta de Tlaltenango hasta el zócalo de Cuernavaca para exigir su pronta localización.

En la explanada de Plaza de Armas reiteraron que se requiere de mejores protocolos para localizar a los más de 100 mil desaparecidos en el país.

Tranquilina Hernández también dio a conocer que la Brigada de Búsqueda de Personas regresará para realizar los trabajos de campo en todos los municipios, debido a que las desapariciones van en aumento.

"Una madre nunca olvida. Te seguiré buscando hasta debajo de las piedras", expresó Tranquilina Hernández frente al memorial de las víctimas hace dos años, y hasta ahora ha cumplido su promesa además de sumarse a brigadas de búsqueda junto con otros padres de familia con hijos en calidad de desaparecidos.