Familiares de personas desaparecidas realizan marcha en Cancún

Voces entrecortadas, llanto y desesperación, envolvieron a madres, hermanas y familiares de personas desaparecidas en Cancún y en la Zona Continental de Isla Mujeres, quienes marcharon hoy por las calles de la ciudad para reprochar las omisiones de la Fiscalía General de Quintana Roo, exigirle acciones eficaces en la búsqueda de una veintena de víctimas y demandar una audiencia con el gobernador del estado, Carlos Joaquín González.

Con un año o más de haber denunciada la desaparición de sus hijas e hijos, las madres de familia solicitaron la "inmediata intervención" del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para poner freno a las desapariciones en Quintana Roo, pero especialmente en Cancún.

"Que miren a Cancún, se está yendo abajo. Yo no soy quintanarroense, señores. Yo vine a radicar hace 13 años y hoy por hoy no tengo a mi hija; me voy a regresar sin mi hija. Lloro porque realmente era lo único que tenía, era mi única joya, mi hija Diana. Y hoy solamente saco fuerza para gritar por ella", expresó Romana, madre de una de las víctimas.

Pidieron que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga los expedientes y realice todo tipo de acciones en campo y gabinete para conocer el paradero de un promedio de 22 desaparecidos, ubicar a los responsables, castigarles y reparar el daño.

"En los casos de desaparecidos, evidentemente, de acuerdo a datos que existen en las diversas carpetas de investigación, intervino algún grupo de la delincuencia organizada", dijo, al demandar a la Fiscalía del estado, realizar los actos de investigación tendientes a su labor, sin encubrir a nadie, interno o externo a la institución.

"Que brinde seguridad a cada una de los ofendidos del delito, porque el simple hecho de buscar o manifestarnos, nos coloca en riesgo, ante victimarios de nuestros familiares", añadió, al solicitar la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Quintana Roo (CEDHQROO).

Los casos tienen que ver con jóvenes que han desaparecido de las discotecas o bares de la ciudad, como "El Emporio", en "Plaza Infinity", por ejemplo.

También con empleados que llegaron a su centro de trabajo, en obras en construcción de hoteles como el "Planet Hollywood Cancún", en Costa Mujeres o de fraccionamientos como "Kuzamil" y no salieron; hasta jóvenes sustraidos de sus domicilios o que salieron a hacer alguna compra a una tienda en la zona de El Crucero y no regresaron.

Ante los nulos o nimios avances de la Fiscalía, las madres de familia se organizaron, a convocatoria de una de ellas, para conformar un colectivo ciudadano que hoy salió de Malecón Tajamar, protestó en el Monumento de las Estrellas y los Caracoles (El Ceviche) y caminó hasta la Fiscalía General para hacer un pase de lista, pegar fotografías y encender veladoras como símbolo para que sus hijas e hijos sean encontrados o vuelvan.

En cada parada repitieron la dinámica, además de ir narrando cada caso y pidiendo la localización de Carlos de la Cruz, Francisca Mariner, Erick Flores, Georgeth, Andrea Aitana, Karla Polanco, Erick Fernando, Maggy, Karen, Cinthia, Amairani, Doris, Viviana, Jorge Kiau, Rubiel Robles, William Llanes, Carlos López, Juan Pablo Pech, Laureano Méndez, Ángel de la Cruz, Diana García y Jonh Paul Miller.

El común denominador en torno a la actuación de las autoridades, narrado por las madres de las víctimas, son las omisiones de la Fiscalía para investigar diligentemente, para comunicarles el estado del asunto; la queja de ministeriales y policías de investigación para hacer su trabajo, a falta de recursos; la obstaculización para acceder a la carpeta de investigación; dilaciones, falta de certeza, entre otros.

También reprocharon la ineficacia de las y los asesores victimales de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceaveqroo), que no se aparecen, no dan seguimiento a los asuntos o son ignorados por la autoridad ministerial, sin avanzar.

"Pedimos su intervención en la atención integral de los ofendidos del delito, a fin de que sus asesores jurídicos realmente cumplan con su labor, asesorando e impulsando actos de investigación en las carpetas, que lleven a la localización de las y los desaparecidos.

"Así mismo, atención y acompañamiento psicológico, porque hasta la fecha nada de eso se nos ha brindado", manifestaron.

De lado de las familias, hay ausencia de dinero para contratar abogados privados o para costearse los gastos de viaje cuando viven en Tabasco, Veracruz, Chiapas u otra entidad, de donde partieron sus hijos para labrarse una mejor condición de vida en Cancún.

De la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, requirieron acciones reales y proactivas, encabezando grupos de búsqueda física que permita encontrar a sus familiares.

Propusieron la creación de una Mesa o Comisión que integre a esas autoridades y a los familiares, para que compartan la información obtenida y ello agilice la actuación de la búsqueda de las víctimas.

"Hablamos al fiscal, al gobernador, por favor, que nos atiendan en cada caso y queremos una mesa de reunión con el señor gobernador para darnos la cara t atendernos", indicaron.