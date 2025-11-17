Familiares exigen información sobre detenidos de la "Generación Z"

La mañana de este lunes, familiares y asesores legales de nueve personas detenidas durante la marcha de la denominada Generación Z se concentraron frente a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia, en la coordinación territorial Cuauhtémoc Uno, ubicada en la colonia Tlatelolco, sobre la calle Lerdo, para exigir información sobre su paradero y situación jurídica.

Las detenciones ocurrieron el pasado sábado en la plancha del Zócalo capitalino, donde miles de personas participaron en la manifestación que derivó en enfrentamientos entre policías y civiles. Entre los asegurados se encuentran mujeres, hombres y adultos mayores, quienes —según sus familiares— fueron privados de su libertad durante los disturbios y posteriormente trasladados a esta agencia ministerial.

Autoridades capitalinas informaron que los nueve individuos están señalados por el delito de tentativa de homicidio en perjuicio de un elemento policial que resultó lesionado durante los hechos. Sin embargo, los familiares aseguran que hasta el momento no han recibido claridad sobre los cargos, el estado de los detenidos o las circunstancias en las que fueron presentados ante la autoridad.

En el exterior de la fiscalía, los asistentes denunciaron presuntas irregularidades en las detenciones y pidieron que se respeten los derechos procesales de los implicados. Asimismo, exigieron acceso a la información oficial sobre su situación jurídica y la posibilidad de establecer comunicación directa con ellos.

