Hombre es asesinado por su pareja a puñaladas

Un hombre de 32 años de edad fue asesinado por su pareja en el fraccionamiento Español, fue atacado con un cuchillo y a pesar de que recibió atención prehospitalaria, cuando fue trasladado a un hospital finalmente perdió la vida víctima de las lesiones.

El reporte del hecho se realizó a las corporaciones cerca de las once de la mañana de este domingo, en el sentido de que había un hombre herido por arma blanca en una vivienda de la calle Covadonga del fraccionamiento referido, que se localiza en las inmediaciones de la avenida Industrias y el bulevar Rocha Cordero.

Ante el reporte, paramédicos de la Guardia Municipal de Villa de Pozos se desplazaron al lugar para atender al lesionado, al que le aplicaron los primeros auxilios para su traslado inmediato el Hospital Central para que recibiera la atención médica requerida.

Sin embargo, finalmente el hombre perdió la vida a causa de las heridas que presentaba, esto a pesar de los esfuerzos que hicieron los médicos por salvarlo.

Cuando era atendido por los socorristas dentro de la vivienda, el ahora occiso todavía alcanzó a decir que las lesiones que presentaba se las había ocasionado su pareja de 25 años de edad, la cual lo había atacado con un cuchillo sin que alcanzara a defenderse.

En el lugar de los hechos, acudieron elementos policiales aunque no se informó si la pareja de la víctima pudo ser detenida y lograría darse a la fuga, aunque la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes.