Tras detenciones, mantienen operativo en Villa de Reyes

Con presencia terrestre y aérea se desarrollan trabajos enfocados a brindar paz y tranquilidad en el municipio de Villa de Reyes y sus alrededores, se han fortalecido los operativos de la Guardia Civil Estatal (GCE) informó el titular de la SSPC, Jesú Juárez Hernández.

Aseguró que los recorridos, han derivado en resultados favorables en la prevención y combate de hechos ilícitos.

Aseguró que el trabajo en esta región es constante, actuando de manera estratégica con trabajos de inteligencia, aunado al uso de las cámaras de videovigilancia, por lo cual en los últimos días se han efectuado detenciones importantes, con seguimientos e investigaciones para frenar la actividad criminal proveniente de Guanajuato.

Caen integrantes de grupos criminales

Desde que se firmó en agosto pasado el acuerdo de seguridad con el estado de Guanajuato a la actualidad, se han obtenido resultados favorables como la desarticulación de una célula delictiva del municipio guanajuatense San Felipe que operaba en San Luis Potosí, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal.

Reconoció que, en el municipio de Villa de Reyes se han realizado detenciones, operativos, seguimiento e investigaciones, dado que existe "algo" de actividad criminal procedente de Guanajuato o de Ojuelos, Jalisco.

Añadió que también se logró desarticular otra célula delincuencial dedicada al robo de autotransporte y la aprehensión de una persona en el municipio de Ocampo, debido a que portaba un arma larga.

"El haber fortalecido nosotros el espacio, el área ha dado buenos resultados y esperamos seguirlos teniendo. A lo mejor no en las detenciones, sino en evitar que haya delitos", complementó.